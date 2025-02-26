Пермяк погиб в зоне СВО спустя месяц после подписания контракта

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Дмитрий Поносов награжден орденом Мужества (посмертно)
Дмитрий Поносов награжден орденом Мужества (посмертно) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации из Пермского края Дмитрий Поносов погиб на передовой спустя всего месяц после подписания контракта. О судьбе уроженца деревни Комариха Ильинского округа, которого не стало 26 февраля 2024 года, рассказал краевой «Комитет семей воинов Отечества».

«24 января 2024 года Дмитрий подписал контракт, не смог остаться в стороне: на СВО были и есть его одноклассники и друзья. Поехал к ним на помощь. 26 февраля Дмитрий с позывным „Мирный“ погиб при выполнении воинского долга в городе Красногоровка (ДНР)», — рассказали в некоммерческой организации.

До того как отправиться на спецоперацию, Поносов работал мастером отделочных и строительных работ. Боец из Прикамья награжден орденом Мужества (посмертно), похоронен в селе Дмитриевском. На малой родине у погибшего остались жена и двое детей.

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Участник спецоперации из Пермского края Дмитрий Поносов погиб на передовой спустя всего месяц после подписания контракта. О судьбе уроженца деревни Комариха Ильинского округа, которого не стало 26 февраля 2024 года, рассказал краевой «Комитет семей воинов Отечества». «24 января 2024 года Дмитрий подписал контракт, не смог остаться в стороне: на СВО были и есть его одноклассники и друзья. Поехал к ним на помощь. 26 февраля Дмитрий с позывным „Мирный“ погиб при выполнении воинского долга в городе Красногоровка (ДНР)», — рассказали в некоммерческой организации. До того как отправиться на спецоперацию, Поносов работал мастером отделочных и строительных работ. Боец из Прикамья награжден орденом Мужества (посмертно), похоронен в селе Дмитриевском. На малой родине у погибшего остались жена и двое детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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