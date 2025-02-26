Пермяк погиб в зоне СВО спустя месяц после подписания контракта

Участник спецоперации из Пермского края Дмитрий Поносов погиб на передовой спустя всего месяц после подписания контракта. О судьбе уроженца деревни Комариха Ильинского округа, которого не стало 26 февраля 2024 года, рассказал краевой «Комитет семей воинов Отечества».
«24 января 2024 года Дмитрий подписал контракт, не смог остаться в стороне: на СВО были и есть его одноклассники и друзья. Поехал к ним на помощь. 26 февраля Дмитрий с позывным „Мирный“ погиб при выполнении воинского долга в городе Красногоровка (ДНР)», — рассказали в некоммерческой организации.
До того как отправиться на спецоперацию, Поносов работал мастером отделочных и строительных работ. Боец из Прикамья награжден орденом Мужества (посмертно), похоронен в селе Дмитриевском. На малой родине у погибшего остались жена и двое детей.
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