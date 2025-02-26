В Пермском крае из-за нарушений закрыли три кафе быстрого питания

В Пермском крае закрыли несколько точек быстрого питания. Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения в деятельности трех кафе в городе Чусовой (Пермский край). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан составлены протоколы о временном закрытии трех кафе быстрого питания. Речь идет о кафе „Караван“, „Шаурма“ и „Чебуречная“. В ходе проверок были установлены грубые нарушения санитарных требований. Продукты не имели нужной маркировки и документов», — уточнили в ведомстве. Отмечается, что среди нарушений выявлены отсутствие водоснабжения и водоотведения, санитарного узла и несоблюдение технологических процессов.
Ранее стало известно о том, что в Перми ужесточат требования к владельцам киосков с едой. За последнее время в Пермском крае произошло два массовых отравления. Жители региона массово отравились в пермских пекарнях «Хлебница» и в кафе SHAURMA COSMOS в Кунгуре. Из-за антисанитарии закрыли четыре кафе «Шаурма № 1».
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