26 февраля 2025

В Пермском крае из-за нарушений закрыли три кафе быстрого питания

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Перми ужесточили санитарные требования к точкам общепита
Власти Перми ужесточили санитарные требования к точкам общепита Фото:

В Пермском крае закрыли несколько точек быстрого питания. Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения в деятельности трех кафе в городе Чусовой (Пермский край). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан составлены протоколы о временном закрытии трех кафе быстрого питания. Речь идет о кафе „Караван“, „Шаурма“ и „Чебуречная“. В ходе проверок были установлены грубые нарушения санитарных требований. Продукты не имели нужной маркировки и документов», — уточнили в ведомстве. Отмечается, что среди нарушений выявлены отсутствие водоснабжения и водоотведения, санитарного узла и несоблюдение технологических процессов.

Ранее стало известно о том, что в Перми ужесточат требования к владельцам киосков с едой. За последнее время в Пермском крае произошло два массовых отравления. Жители региона массово отравились в пермских пекарнях «Хлебница» и в кафе SHAURMA COSMOS в Кунгуре. Из-за антисанитарии закрыли четыре кафе «Шаурма № 1». 

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В Пермском крае закрыли несколько точек быстрого питания. Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения в деятельности трех кафе в городе Чусовой (Пермский край). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан составлены протоколы о временном закрытии трех кафе быстрого питания. Речь идет о кафе „Караван“, „Шаурма“ и „Чебуречная“. В ходе проверок были установлены грубые нарушения санитарных требований. Продукты не имели нужной маркировки и документов», — уточнили в ведомстве. Отмечается, что среди нарушений выявлены отсутствие водоснабжения и водоотведения, санитарного узла и несоблюдение технологических процессов. Ранее стало известно о том, что в Перми ужесточат требования к владельцам киосков с едой. За последнее время в Пермском крае произошло два массовых отравления. Жители региона массово отравились в пермских пекарнях «Хлебница» и в кафе SHAURMA COSMOS в Кунгуре. Из-за антисанитарии закрыли четыре кафе «Шаурма № 1». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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