На трассе Пермь — Екатеринбург по цене квартиры продается здание поста ДПС

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Объект находится на 154-м километре трассы в Суксунском округе
Объект находится на 154-м километре трассы в Суксунском округе Фото:

В Суксунском округе Пермского края продается здание поста ДПС площадью 210 квадратных метров. Объект расположен на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург. Стоимость — 3 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в отдаленном районе Перми.

«Продам двухэтажное здание 2004 года постройки со встроенным гаражом, находится на 154-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Земельный участок 1230 квадратных метров. Здание и земля — в собственности. Стоимость — 3 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Рядом находится АЗС, парковка для фур и кафе-столовая. Здание может быть использовано под СТО, автомагазин, шиномонтаж и так далее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае завод продают по цене квартиры. Стоимость хлебозавода в Чусовом собственник оценил в 3 млн рублей. 

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В Суксунском округе Пермского края продается здание поста ДПС площадью 210 квадратных метров. Объект расположен на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург. Стоимость — 3 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в отдаленном районе Перми. «Продам двухэтажное здание 2004 года постройки со встроенным гаражом, находится на 154-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Земельный участок 1230 квадратных метров. Здание и земля — в собственности. Стоимость — 3 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Рядом находится АЗС, парковка для фур и кафе-столовая. Здание может быть использовано под СТО, автомагазин, шиномонтаж и так далее. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае завод продают по цене квартиры. Стоимость хлебозавода в Чусовом собственник оценил в 3 млн рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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