На трассе Пермь — Екатеринбург по цене квартиры продается здание поста ДПС

В Суксунском округе Пермского края продается здание поста ДПС площадью 210 квадратных метров. Объект расположен на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург. Стоимость — 3 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в отдаленном районе Перми.
«Продам двухэтажное здание 2004 года постройки со встроенным гаражом, находится на 154-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Земельный участок 1230 квадратных метров. Здание и земля — в собственности. Стоимость — 3 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Рядом находится АЗС, парковка для фур и кафе-столовая. Здание может быть использовано под СТО, автомагазин, шиномонтаж и так далее.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае завод продают по цене квартиры. Стоимость хлебозавода в Чусовом собственник оценил в 3 млн рублей.
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