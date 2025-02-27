Екатеринбуржцы, заполучившие бесплатные билеты «Aвто» и «Тoлпapа», начали их продавать. Желающим впервые попасть на «УГМК-Арену» предлагают приобрести билеты в виде QR-кода на популярном сайте объявлений.
«Прoведение тecтoвoй игры — чаcть дoрoжной кapты в преддверии открытия новых арен Континентальной хоккейной лиги. На матче молодежных команд „Автомобилиста“ и „Салавата Юлаева“, который пройдет в присутствии ограниченного количества зрителей, профильные службы Лиги и клуба проверят все аспекты организации матча», — говорится в объявлении. Продают билеты на МХЛ за 250 рублей.
В пресс-службу хоккейного клуба «Автомобилист» заявили, что, билеты, которые выдавали в кассе, идут со штрих-кодом. «Настоящие билеты люди могли получить только лично в кассах. Подлинность билетов, которые распространяются посредством других источников, клуб гарантировать мы не может», — уточнили представители ХК.
28 февраля на новой площадке пройдет матч, куда смогут попасть все желающие. За день до мероприятия екатеринбуржцы выстроились в длинную очередь возле арены, чтобы заполучить бесплатные билеты. Пригласительные закончились за час.
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