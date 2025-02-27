Екатеринбуржцы продают бесплатные билеты на матч в новой ледовой арене. Скрин

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Матч Молодежной хоккейной лиги пройдет 28 февраля
Матч Молодежной хоккейной лиги пройдет 28 февраля Фото:

Екатеринбуржцы, заполучившие бесплатные билеты «Aвто» и «Тoлпapа», начали их продавать. Желающим впервые попасть на «УГМК-Арену» предлагают приобрести билеты в виде QR-кода на популярном сайте объявлений.

«Прoведение тecтoвoй игры — чаcть дoрoжной кapты в преддверии открытия новых арен Континентальной хоккейной лиги. На матче молодежных команд „Автомобилиста“ и „Салавата Юлаева“, который пройдет в присутствии ограниченного количества зрителей, профильные службы Лиги и клуба проверят все аспекты организации матча», — говорится в объявлении. Продают билеты на МХЛ за 250 рублей.

В пресс-службу хоккейного клуба «Автомобилист» заявили, что, билеты, которые выдавали в кассе, идут со штрих-кодом. «Настоящие билеты люди могли получить только лично в кассах. Подлинность билетов, которые распространяются посредством других источников, клуб гарантировать мы не может», — уточнили представители ХК. 

28 февраля на новой площадке пройдет матч, куда смогут попасть все желающие. За день до мероприятия екатеринбуржцы выстроились в длинную очередь возле арены, чтобы заполучить бесплатные билеты. Пригласительные закончились за час. 

Объявление появилось спустя час, как закончилась раздача билетов
Объявление появилось спустя час, как закончилась раздача билетов
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Екатеринбуржцы, заполучившие бесплатные билеты «Aвто» и «Тoлпapа», начали их продавать. Желающим впервые попасть на « УГМК-Арену» предлагают приобрести билеты в виде QR- кода на популярном сайте объявлений. « Прoведение тecтoвoй игры — чаcть дoрoжной кapты в преддверии открытия новых арен Континентальной хоккейной лиги. На матче молодежных команд „Автомобилиста“ и „Салавата Юлаева“, который пройдет в присутствии ограниченного количества зрителей, профильные службы Лиги и клуба проверят все аспекты организации матча» , — говорится в объявлении. Продают билеты на МХЛ за 250 рублей. В пресс-службу хоккейного клуба « Автомобилист» заявили, что , билеты, которые выдавали в кассе, идут со штрих-кодом. «Настоящие билеты люди могли получить только лично в кассах. Подлинность билетов, которые распространяются посредством других источников, клуб гарантировать мы не может», — уточнили представители ХК.  28 февраля на новой площадке пройдет матч, куда смогут попасть все желающие. За день до мероприятия екатеринбуржцы выстроились в длинную очередь возле арены, чтобы заполучить бесплатные билеты. Пригласительные закончились за час. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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