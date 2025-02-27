Просмотр сериала в арт-оранжереи займет шесть часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске в выходные, 1 и 2 марта, обещают рассказать об истине любовных отношений, устроить трансформационные игры, а также провести аниме-вечеринку с косплеями. Кроме того, в субботу пройдет шестичасовой марафон просмотра сериала «Теория большого взрыва». Об этих и других развлечениях первых весенних дней — в материале URA.RU.

Фестивали

Фестиваль любви и отношений состоится 2 марта на территории отеля Radisson Blu. Перед гостями выступят эксперты. Они же проведут консультации и мастер-классы. На площадке будет открыт маркет. Стоимость билета — от 1,5 тысячи рублей. Начало — в 11:15. (18+)

Фестиваль «Дары Рода» для тех, кто хочет прикоснуться к своим корням пройдет 1 марта. В программе: встречи с мастерами родовых практик, трансформационные игры, мастер-классы и ярмарка хендмэйд изделий. Гости смогут на выбор пройти два мастер-класса, поучаствовать в групповой медитации и послушать концерт. Начало мероприятий в 10:00.

Товары ручной работы представят более 50 мастеров Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На площадке ТРЦ «Алмаз» 1 марта двери распахнет семейный фестиваль «Весенний Хобби Маркет». Праздник будет проходить с 10:00 до 22:00. В эти часы гостей ждут: изделия ручной работы, мастер-классы и аквагрим для детей, программа с аниматорами, а также праздничная фотозона. Кроме того, пройдут розыгрыши подарков. Участие бесплатное.

Вечеринки

В котокафе «Мягкие лапки» 2 марта пройдет вечеринка «Любовь НЕ с первого раза». В программе: знакомства в формате «Мои фантазии», квиз «Мужское vs Женское», шоу одного актера, свидание вслепую и игра «Правда или наказание». Начало мероприятия — в 19:00. Стоимость билета — от 240 рублей. (18+)

Для гостей в костюмах билет обойдется в 500 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аниме-тусовку в клубе Ozz устроят 2 марта. Гостей ждут саундтреки из японских мультфильмов, К-поп, косплей-дефиле, конкурсы, а также фотосессия. Цена входного билета: 600 рублей. Начало вечеринки в 16:00. (16+)

Для сериаломанов… (18+)

Клуб для любителей сериалов начнет свою работу в арт-оранжереи «ЛюбаПетя» с 1 марта. В субботу посетителей ждет просмотр серий ситкома «Теория большого взрыва». Посетить мероприятие можно будет бесплатно. В воскресенье, 2 марта, же пройдет обсуждение картины, вход обойдется в 500 рублей. Время проведения: 11:00 — 17:00 (первый день), 15:00 — 16:30 (второй день).

Концерты

В пабе «The Бочка» 1 марта в 21:00 стартует концерт группы The Fineders. Парни исполнят рок-композиции и наполнят пространство танцами. Вход свободный.(18+)

Мировые хиты исполнят на скрипке в одном из баров Челябинска Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бар «ФортеПьяно» устроит музыкальный вечер с мировыми хитами. Приглашенные музыканты исполнят песни на саксофоне и скрипке. Мероприятие состоится 2 марта в 20:00.(18+)

В клубе «Ретро» библиотеки №22 2 марта в 12:00 состоится концерт «Музыка весны». Его проведет студия вокального пения «Луч вдохновения». Посещение бесплатное. (12+)