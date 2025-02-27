Свердловским больницам обеспечат доступ к передовым технологиям. Для этого депутаты изучили метод работы в клинике института мозга в Березовском и Центральной городской клинической больнице №3 в Екатеринбурге. Спикер заксо Людмила Бабушкина рассказала, что формат выездных комитетов позволяет обсуждать на местах вопросы и проблемы, которые будут учитываться при принятии законов.
«Сегодня в ходе рабочего выезда нам удалось ознакомиться с процессом оказания реабилитационной помощи. Учреждения, которые мы сегодня посмотрели, являются базовыми методическими центрами. Задача депутатов совместно с Минздравом и ТФОМС в ближайшее время изучить и рассмотреть реализацию этого направления в отдаленных территориях, небольших муниципалитетах. Необходимо понять, насколько доступна медицинская реабилитации сегодня в регионе и что нужно сделать для того, чтобы она стала более эффективной», — сказал председатель комитета по соцполитике заксо Вячеслав Погудин.
Клиника института мозга и Центральная городская клиническая больница №3 являются ключевыми центрами, где применяются современные подходы к реабилитации. В первом учреждении, например, оказывают помощь пациентам с последствиями наиболее тяжелых поражений нервной системы, а в ЦГКБ №3 специализируются на восстановлении функций периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата.
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