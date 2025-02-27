Видеозаписи про Челябинск, Магнитогорск и другие города России жителям страны покажут, как Советский Союз победил фашизм в Великой Отечественной войне. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Слетать.ру», проект реализует «дочерний» сервис «Турслет».
«В цикле видеозаписей, посвященных судьбам городов тылового фронта и их жителей, историки и эксперты поделятся знаниями и подробностями, в итоге сыгравшими весомую роль в Великой Победе. Главные города-герои выпусков — Куйбышев, Челябинск, Магнитогорск, Ижевск, Свердловск, Красноярск», — пояснили URA.RU в «Слетать.ру».
Подробности проекта «Должен знать каждый» разместили на платформе программы. Она включает подкасты, квизы и лекции. Участникам представят обзоры патриотических туров и мест воинской славы. Чтобы охватить широкую аудиторию, проект пройдет в онлайн-формате, он полностью бесплатный.
Отдельный пунктом стало составление «Альбома памяти». В него включили фотоснимки советских граждан, обеспечивших победу над фашизмом. В фотоленту вошли подлинные фотографии и истории родных и близких, которым довелось пройти через Великую Отечественную войну и стать частью ее истории.
Руководитель сервиса бронирования путешествий «Турслет» Ксения Андрианкова заметила, что проект особо ценен для подрастающего поколения. Воспитание любви к Родине и гордости за отцов-героев поможет осознать хрупкость человеческой жизни и ценить мир. Программа создана в год празднования 80-летия Победы. Среди участников есть Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, общество «Знание», Роспатриотцентр, Российский союз туриндустрии.
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