27 февраля 2025

Фильмы про Челябинск и Магнитогорск в годы войны помогут понять, как СССР победил фашизм. Скрин

Фильмы про Челябинск и Магнитогорск покажут стране, как СССР победил фашизм
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Победу приближали жители названного Танкоградом Челябинска
Победу приближали жители названного Танкоградом Челябинска Фото:

Видеозаписи про Челябинск, Магнитогорск и другие города России жителям страны покажут, как Советский Союз победил фашизм в Великой Отечественной войне. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Слетать.ру», проект реализует «дочерний» сервис «Турслет».

«В цикле видеозаписей, посвященных судьбам городов тылового фронта и их жителей, историки и эксперты поделятся знаниями и подробностями, в итоге сыгравшими весомую роль в Великой Победе. Главные города-герои выпусков — Куйбышев, Челябинск, Магнитогорск, Ижевск, Свердловск, Красноярск», — пояснили URA.RU в «Слетать.ру».

Подробности проекта «Должен знать каждый» разместили на платформе программы. Она включает подкасты, квизы и лекции. Участникам представят обзоры патриотических туров и мест воинской славы. Чтобы охватить широкую аудиторию, проект пройдет в онлайн-формате, он полностью бесплатный.

Отдельный пунктом стало составление «Альбома памяти». В него включили фотоснимки советских граждан, обеспечивших победу над фашизмом. В фотоленту вошли подлинные фотографии и истории родных и близких, которым довелось пройти через Великую Отечественную войну и стать частью ее истории.

Руководитель сервиса бронирования путешествий «Турслет» Ксения Андрианкова заметила, что проект особо ценен для подрастающего поколения. Воспитание любви к Родине и гордости за отцов-героев поможет осознать хрупкость человеческой жизни и ценить мир. Программа создана в год празднования 80-летия Победы. Среди участников есть Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, общество «Знание», Роспатриотцентр, Российский союз туриндустрии.

Проект заинтересует взрослых и детей
Проект заинтересует взрослых и детей
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Видеозаписи про Челябинск, Магнитогорск и другие города России жителям страны покажут, как Советский Союз победил фашизм в Великой Отечественной войне. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Слетать.ру», проект реализует «дочерний» сервис «Турслет». «В цикле видеозаписей, посвященных судьбам городов тылового фронта и их жителей, историки и эксперты поделятся знаниями и подробностями, в итоге сыгравшими весомую роль в Великой Победе. Главные города-герои выпусков — Куйбышев, Челябинск, Магнитогорск, Ижевск, Свердловск, Красноярск», — пояснили URA.RU в «Слетать.ру». Подробности проекта «Должен знать каждый» разместили на платформе программы. Она включает подкасты, квизы и лекции. Участникам представят обзоры патриотических туров и мест воинской славы. Чтобы охватить широкую аудиторию, проект пройдет в онлайн-формате, он полностью бесплатный. Отдельный пунктом стало составление «Альбома памяти». В него включили фотоснимки советских граждан, обеспечивших победу над фашизмом. В фотоленту вошли подлинные фотографии и истории родных и близких, которым довелось пройти через Великую Отечественную войну и стать частью ее истории. Руководитель сервиса бронирования путешествий «Турслет» Ксения Андрианкова заметила, что проект особо ценен для подрастающего поколения. Воспитание любви к Родине и гордости за отцов-героев поможет осознать хрупкость человеческой жизни и ценить мир. Программа создана в год празднования 80-летия Победы. Среди участников есть Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, общество «Знание», Роспатриотцентр, Российский союз туриндустрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...