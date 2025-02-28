В Копейске (Челябинская область) начали устанавливать картонных полицейских возле банкоматов крупных торговых центров. Об этом сообщили в местном отделе полиции.
«Полицейские Копейска сделали оригинальный ход — для борьбы с мошенничеством они начали устанавливать ростовые картонные фигуры полицейских. Макет полицейского установлен возле банкоматов центрального торгового комплекса города, где зафиксировано больше всего переводов на счета мошенников», — сообщает в паблике «Полиция Копейска» в соцсетях.
Планируется установка макетов и в других наиболее проходимых местах города. Инициатива установки картонных полицейских принадлежит начальнику городского отдела МВД Василию Горохову. Он считает, что, увидев фигуру полицейского, граждане станут более бдительными. Таким образом удастся снизить число пострадавших от мошенников копейчан.
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