Депутат из Екатеринбурга спасает бизнес в разгар уголовного скандала

Виталий Чачин покидает руководство компании «Сити Билдинг»

06 февраля 2025 в 20:52 Размер текста - 17 +

Виталий Чачин не признает вину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Виталий Чачин, обвиняемый в картельном сговоре, покидает руководящий пост в фактически контролируемой им компании «Сити Билдинг». Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Сейчас оформляются необходимые документы. Уход Чачина с должности гендиректора связан с тем, что стали затруднительны операции с банками (они отказывают в кредитах) и контрагентами. Он хочет вывести структуру из-под удара», — объяснил собеседник, уточнив, что реальное участие в бизнес-процессах Чачин не прекращает. Сам депутат лишь подтвердил URA.RU информацию о скорой отставке, но от подробных комментариев пока воздерживается. Формально в «Сити Билдинге» Чачин долей не владеет, компания, выполняющая строительные госконтракты, принадлежит Анне Беловой и Инне Осеевой. Соучредитель Чачин в другой фирме — «Виталкэпиталгрупп» (принадлежит 50%). Новость по теме Депутат думы Екатеринбурга Чачин заявил, что его уголовное дело сфабриковано Депутата обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Ему вменяют доход в 286 млн рублей от исполненных контрактов. По версии следствия, Чачин, когда разыгрывались тендеры, договорился с владельцем компании «Техностройкомплект» (ТСК, полностью аффилирована с «Сити Билдингом») Сергеем Заварухиным не снижать стартовые суммы по строительству моста в челябинском селе Богдановское (66,5 миллиона рублей), ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском селе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн) и строительно-монтажные работы котельной в Троицке (Челябинская область) за 59,9 млн рублей. Сам Чачин категорически не признает вину, настаивая, что сговора не было («скорее всего, нам потребуется некая психиатрическая экспертиза, которая подтвердит, что раздвоением личности я не страдаю»). «Я критически отношусь к единственному доказательству — решению ФАС о формировании картеля, считая его полностью сфабрикованным», — говорил он на недавнем судебном заседании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Екатеринбурга Виталий Чачин, обвиняемый в картельном сговоре, покидает руководящий пост в фактически контролируемой им компании «Сити Билдинг». Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Сейчас оформляются необходимые документы. Уход Чачина с должности гендиректора связан с тем, что стали затруднительны операции с банками (они отказывают в кредитах) и контрагентами. Он хочет вывести структуру из-под удара», — объяснил собеседник, уточнив, что реальное участие в бизнес-процессах Чачин не прекращает. Сам депутат лишь подтвердил URA.RU информацию о скорой отставке, но от подробных комментариев пока воздерживается. Формально в «Сити Билдинге» Чачин долей не владеет, компания, выполняющая строительные госконтракты, принадлежит Анне Беловой и Инне Осеевой. Соучредитель Чачин в другой фирме — «Виталкэпиталгрупп» (принадлежит 50%). Депутата обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Ему вменяют доход в 286 млн рублей от исполненных контрактов. По версии следствия, Чачин, когда разыгрывались тендеры, договорился с владельцем компании «Техностройкомплект» (ТСК, полностью аффилирована с «Сити Билдингом») Сергеем Заварухиным не снижать стартовые суммы по строительству моста в челябинском селе Богдановское (66,5 миллиона рублей), ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском селе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн) и строительно-монтажные работы котельной в Троицке (Челябинская область) за 59,9 млн рублей. Сам Чачин категорически не признает вину, настаивая, что сговора не было («скорее всего, нам потребуется некая психиатрическая экспертиза, которая подтвердит, что раздвоением личности я не страдаю»). «Я критически отношусь к единственному доказательству — решению ФАС о формировании картеля, считая его полностью сфабрикованным», — говорил он на недавнем судебном заседании.