Пермские кинотеатры поднимут цены на билеты к 2024 году

16 декабря 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Посещаемость в пермских кинотеатрах вернулась к доковидным показателям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К следующему году пермские кинотеатры будут вынуждены поднять цены на билеты из-за роста себестоимости показов. Об этом предупреждают специалисты «Синема 5». «В Перми достаточно долго сдерживали ценовую политику. Но из-за роста себестоимости кинопоказа к 2024 году увеличение стоимость билета составит 10%», — отмечают собеседники РБК. Отечественное кино не отстает от мировых трендов и предлагает зрителям целый ряд лент, способных создать праздничное настроение. URA.RU подготовило материал, в котором собраны топ-5 современных фильмов про Новый год.

К следующему году пермские кинотеатры будут вынуждены поднять цены на билеты из-за роста себестоимости показов. Об этом предупреждают специалисты «Синема 5». «В Перми достаточно долго сдерживали ценовую политику. Но из-за роста себестоимости кинопоказа к 2024 году увеличение стоимость билета составит 10%», — отмечают собеседники РБК. Отечественное кино не отстает от мировых трендов и предлагает зрителям целый ряд лент, способных создать праздничное настроение. URA.RU подготовило материал, в котором собраны топ-5 современных фильмов про Новый год.