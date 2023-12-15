Пермские кинотеатры поднимут цены на билеты к 2024 году

Посещаемость в пермских кинотеатрах вернулась к доковидным показателям
К следующему году пермские кинотеатры будут вынуждены поднять цены на билеты из-за роста себестоимости показов. Об этом предупреждают специалисты «Синема 5».
«В Перми достаточно долго сдерживали ценовую политику. Но из-за роста себестоимости кинопоказа к 2024 году увеличение стоимость билета составит 10%», — отмечают собеседники РБК.
Отечественное кино не отстает от мировых трендов и предлагает зрителям целый ряд лент, способных создать праздничное настроение. URA.RU подготовило материал, в котором собраны топ-5 современных фильмов про Новый год.
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