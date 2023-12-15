15 декабря 2023

Пермские кинотеатры поднимут цены на билеты к 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинотеатр. Курган , кинотеатр, зрительный зал
Посещаемость в пермских кинотеатрах вернулась к доковидным показателям Фото:

К следующему году пермские кинотеатры будут вынуждены поднять цены на билеты из-за роста себестоимости показов. Об этом предупреждают специалисты «Синема 5».

«В Перми достаточно долго сдерживали ценовую политику. Но из-за роста себестоимости кинопоказа к 2024 году увеличение стоимость билета составит 10%», — отмечают собеседники РБК.

Отечественное кино не отстает от мировых трендов и предлагает зрителям целый ряд лент, способных создать праздничное настроение. URA.RU подготовило материал, в котором собраны топ-5 современных фильмов про Новый год.

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К следующему году пермские кинотеатры будут вынуждены поднять цены на билеты из-за роста себестоимости показов. Об этом предупреждают специалисты «Синема 5». «В Перми достаточно долго сдерживали ценовую политику. Но из-за роста себестоимости кинопоказа к 2024 году увеличение стоимость билета составит 10%», — отмечают собеседники РБК. Отечественное кино не отстает от мировых трендов и предлагает зрителям целый ряд лент, способных создать праздничное настроение. URA.RU подготовило материал, в котором собраны топ-5 современных фильмов про Новый год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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