Путин срочно обратился к 394 гвардейскому мотострелковому полку

Президент России Владимир Путин обратился к 394 гвардейскому мотострелковому полку, поздравив военнослужащих с присвоением полку почетного наименования «гвардейский», сообщили в пресс-службе Кремля. По словам главы государства, это признание заслуг и героизма личного состава полка.
«Поздравляю вас с присвоением 394 мотострелковому полку почетного наименования „гвардейский“. Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — сказал Путин. Его слова приведены на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что решительные действия личного состава полка во время проведения спецоперации на Украине служат эталоном исполнения воинского долга, отваги, самопожертвования и высокой профессиональной подготовки. Путин пожелал командному составу и всему персоналу 394 гвардейского мотострелкового полка здоровья и успехов в дальнейшей службе.
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