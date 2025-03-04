Путин срочно обратился к 394 гвардейскому мотострелковому полку

Путин поздравил 394 мотострелковый полк с присвоением наименования «гвардейский»
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Путин обратился к 394 гвардейскому мотострелковому полку с поздравлением
Путин обратился к 394 гвардейскому мотострелковому полку с поздравлением Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин обратился к 394 гвардейскому мотострелковому полку, поздравив военнослужащих с присвоением полку почетного наименования «гвардейский», сообщили в пресс-службе Кремля. По словам главы государства, это признание заслуг и героизма личного состава полка.

«Поздравляю вас с присвоением 394 мотострелковому полку почетного наименования „гвардейский“. Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — сказал Путин. Его слова приведены на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что решительные действия личного состава полка во время проведения спецоперации на Украине служат эталоном исполнения воинского долга, отваги, самопожертвования и высокой профессиональной подготовки. Путин пожелал командному составу и всему персоналу 394 гвардейского мотострелкового полка здоровья и успехов в дальнейшей службе.

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Президент России Владимир Путин обратился к 394 гвардейскому мотострелковому полку, поздравив военнослужащих с присвоением полку почетного наименования «гвардейский», сообщили в пресс-службе Кремля. По словам главы государства, это признание заслуг и героизма личного состава полка. «Поздравляю вас с присвоением 394 мотострелковому полку почетного наименования „гвардейский“. Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — сказал Путин. Его слова приведены на сайте Кремля. Российский лидер подчеркнул, что решительные действия личного состава полка во время проведения спецоперации на Украине служат эталоном исполнения воинского долга, отваги, самопожертвования и высокой профессиональной подготовки. Путин пожелал командному составу и всему персоналу 394 гвардейского мотострелкового полка здоровья и успехов в дальнейшей службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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