Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае пытался оспорить свое увольнение

Анатолий Фенин, подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, пытался через суд оспорить свое увольнение с должности директора оздоровительного комплекса. Об этом сообщает суд.
«Истец — Фенин Анатолий Анатольевич. <...> Требование — о признании приказа об увольнении незаконным, о восстановлении на работе», — сообщили в суде ТАСС. Однако там не смогли уточнить дату подписания приказа об увольнении.
Ранее telegram-канал Shot писал, что в убийстве Онищенко подозревается его подчиненный — Фенин. По данным авторов, Фенин якобы выслеживал Онищенко около получаса, а потом застрелил его из охотничьего ружья. Подробнее — в материале URA.RU.
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