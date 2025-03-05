Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае пытался оспорить свое увольнение

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Ранее каналы писали, что убийство было совершено с помощью ружья
Ранее каналы писали, что убийство было совершено с помощью ружья Фото:

Анатолий Фенин, подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, пытался через суд оспорить свое увольнение с должности директора оздоровительного комплекса. Об этом сообщает суд.

«Истец — Фенин Анатолий Анатольевич. <...> Требование — о признании приказа об увольнении незаконным, о восстановлении на работе», — сообщили в суде ТАСС. Однако там не смогли уточнить дату подписания приказа об увольнении. 

Ранее telegram-канал Shot писал, что в убийстве Онищенко подозревается его подчиненный — Фенин. По данным авторов, Фенин якобы выслеживал Онищенко около получаса, а потом застрелил его из охотничьего ружья. Подробнее — в материале URA.RU

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Анатолий Фенин, подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, пытался через суд оспорить свое увольнение с должности директора оздоровительного комплекса. Об этом сообщает суд. «Истец — Фенин Анатолий Анатольевич. <...> Требование — о признании приказа об увольнении незаконным, о восстановлении на работе», — сообщили в суде ТАСС. Однако там не смогли уточнить дату подписания приказа об увольнении.  Ранее telegram-канал Shot писал, что в убийстве Онищенко подозревается его подчиненный — Фенин. По данным авторов, Фенин якобы выслеживал Онищенко около получаса, а потом застрелил его из охотничьего ружья. Подробнее — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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