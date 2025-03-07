Директор свердловского лагеря решит судьбу сотрудников после «голой вечеринки»

После вечеринки вожатых в лагере Асбеста остаются работать восемь сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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Все видео были записаны несколько лет назад, но попали в сеть в 2025-м
Все видео были записаны несколько лет назад, но попали в сеть в 2025-м Фото:

В Асбесте (Свердловская область) закончилась проверка после «голой вечеринки» в лагере «Заря», по результатам которой установили всех участников. Сейчас там остаются работать восемь человек, которые снимались в скандальном видео, сообщила URA.RU начальник местного управления образования Светлана Богданова.

«Проверка завершилась. Установили всех причастных. <…> Около восьми человек, попавших на видео, остаются работать в лагере, однако это не педагогические кадры: бухгалтеры, уборщики и другие. Мы не можем принимать решений — их будет принимать директор лагеря. Меры будут от предупреждения до увольнения», — сказала Богданова, отметив, что в видео не были задействованы дети, а вожатые работают в лагерях посезонно.

Кадры, на которых вожатые вместе с главным бухгалтером устроили вечеринку, распространились в сети в конце февраля. Сотрудники «Зари» разделись почти догола, распивали алкоголь и стреляли друг в друга из пейнтбольных ружей.

Для тусовки работники использовали лагерный автобус. Богданова рассказывала, что на автобусе они проехали несколько метров — он был неэксплуатируемым. История получила резонанс, ситуацию на контроль взяла глава Асбеста Наталья Тихонова, назвав тогда произошедшее недопустимым. Все видео из склейки снимались несколько лет назад, а часть из них записала бывшая глава лагеря, которая сама уволилась в прошлом году.

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В Асбесте (Свердловская область) закончилась проверка после «голой вечеринки» в лагере «Заря», по результатам которой установили всех участников. Сейчас там остаются работать восемь человек, которые снимались в скандальном видео, сообщила URA.RU начальник местного управления образования Светлана Богданова. «Проверка завершилась. Установили всех причастных. <…> Около восьми человек, попавших на видео, остаются работать в лагере, однако это не педагогические кадры: бухгалтеры, уборщики и другие. Мы не можем принимать решений — их будет принимать директор лагеря. Меры будут от предупреждения до увольнения», — сказала Богданова, отметив, что в видео не были задействованы дети, а вожатые работают в лагерях посезонно. Кадры, на которых вожатые вместе с главным бухгалтером устроили вечеринку, распространились в сети в конце февраля. Сотрудники «Зари» разделись почти догола, распивали алкоголь и стреляли друг в друга из пейнтбольных ружей. Для тусовки работники использовали лагерный автобус. Богданова рассказывала, что на автобусе они проехали несколько метров — он был неэксплуатируемым. История получила резонанс, ситуацию на контроль взяла глава Асбеста Наталья Тихонова, назвав тогда произошедшее недопустимым. Все видео из склейки снимались несколько лет назад, а часть из них записала бывшая глава лагеря, которая сама уволилась в прошлом году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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