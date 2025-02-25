Стало известно, кто снимал видео «голой вечеринки» вожатых в свердловском лагере

Видео с вечеринкой вожатых в лагере Асбеста снимала директор
© Служба новостей «URA.RU»
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Летняя смена в детском лагере Заря. Свердловская область, детский лагерь заря
Часть роликов вечеринки снимала экс-директор школы Фото:

Часть видео из склейки с вечеринкой вожатых в лагере «Заря» под Асбестом снимала экс-директор, которая сама же уволилась в 2024 году. Об этом URA.RU рассказала начальник местного Управления образования Светлана Богданова.

«Данные трехгодичной давности, которые представлены в ролике, действительно снимала директор загородного лагеря. <…> Переговорив с участниками ролика, мы установили, что съемка проводилась при ее согласии», — сказала Богданова. Она отметила, что в съемках участвовали примерно 17-18 человек. Около восьми из них сейчас все еще работают в лагере.

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Сюжет со стрельбой, который попал в ролик, был опубликован в соцсети «ВКонтакте», утверждает Богданова. Сейчас проверка продолжается — участники вечеринки уже установлены. «Решение о мерах будет принимать и. о. директора лагеря Алексей Кочнев. <…> Понятно, что все это недопустимо. Думаю, что жесткие меры будут приняты. <…> Мы предложим варианты вплоть до увольнения сотрудников», — сказала Богданова. По ее словам, сейчас будут выяснять степень ответственности каждого участника съемок.

На днях в лагерь нагрянет проверка, которую возглавит глава городского округа Наталья Тихонова. Об этом сообщила она сама в разговоре с корреспондентом. «Обязательно будут проведены все необходимые мероприятия, в том числе и встреча с коллективом. Будет дана оценка информационному влиянию и самое главное — сохранению стабильности регулирования главного оздоровительного лагеря», — отметила мэр.

Видео, где вожатые вместе с главным бухгалтером устроили вечеринку, распространилось в сети на днях. Сотрудники «Зари» разделись почти догола, распивали алкоголь и стреляли друг в друга из пейнтбольных ружей. Для тусовки работники использовали лагерный автобус. Богданова рассказала, что на автобусе они проехали несколько метров — он был неэксплуатируемым.

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Часть видео из склейки с вечеринкой вожатых в лагере «Заря» под Асбестом снимала экс-директор, которая сама же уволилась в 2024 году. Об этом URA.RU рассказала начальник местного Управления образования Светлана Богданова. «Данные трехгодичной давности, которые представлены в ролике, действительно снимала директор загородного лагеря. <…> Переговорив с участниками ролика, мы установили, что съемка проводилась при ее согласии», — сказала Богданова. Она отметила, что в съемках участвовали примерно 17-18 человек. Около восьми из них сейчас все еще работают в лагере. Сюжет со стрельбой, который попал в ролик, был опубликован в соцсети «ВКонтакте», утверждает Богданова. Сейчас проверка продолжается — участники вечеринки уже установлены. «Решение о мерах будет принимать и. о. директора лагеря Алексей Кочнев. <…> Понятно, что все это недопустимо. Думаю, что жесткие меры будут приняты. <…> Мы предложим варианты вплоть до увольнения сотрудников», — сказала Богданова. По ее словам, сейчас будут выяснять степень ответственности каждого участника съемок. На днях в лагерь нагрянет проверка, которую возглавит глава городского округа Наталья Тихонова. Об этом сообщила она сама в разговоре с корреспондентом. «Обязательно будут проведены все необходимые мероприятия, в том числе и встреча с коллективом. Будет дана оценка информационному влиянию и самое главное — сохранению стабильности регулирования главного оздоровительного лагеря», — отметила мэр. Видео, где вожатые вместе с главным бухгалтером устроили вечеринку, распространилось в сети на днях. Сотрудники «Зари» разделись почти догола, распивали алкоголь и стреляли друг в друга из пейнтбольных ружей. Для тусовки работники использовали лагерный автобус. Богданова рассказала, что на автобусе они проехали несколько метров — он был неэксплуатируемым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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