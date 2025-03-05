05 марта 2025

Скандальные рокеры из Екатеринбурга уезжают за границу

Группа «Курара» из Екатеринбурга отправляется в заграничный тур
© Служба новостей «URA.RU»
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«Курара» регулярно отменяла концерты в 2024 году
«Курара» регулярно отменяла концерты в 2024 году Фото:

Группа «Курара» из Екатеринбурга, чьи концерты массово отменяли по всей России, отправится в заграничный тур. Об этом неофициально «запрещенные» музыканты сообщили в своих соцсетях.

«Этой весной группа „Курара“ отправится в небольшой, но во всех отношениях долгожданный тур: 18.04 — Ереван, 20.04 — Белград, 24.04 — Тбилиси. Самолеты летают, поезда ездят, визы не нужны. Если вы уже на месте, приходите пешком, приезжайте на автомобиле/велосипеде/самокате/прочее», — пишет группа.

«Курара» массово переносила концерты летом 2024 года. Шоу не стали проводить в Самаре, Саратове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге и Москве. Некоторые поклонники связывали отмены с тем, что год назад в сети разошелся список «запрещенных» музыкантов, с которыми не рекомендуют сотрудничать промоутерам. Там был и солист «Курары» Олег Ягодин.

Также причиной мог стать скандал 2022 года. На фестивале  «Ночь музыки» в Екатеринбурге Ягодин дискредитировал ВС РФ. Позже его оштрафовали на 40 тысяч рублей.

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Группа «Курара» из Екатеринбурга, чьи концерты массово отменяли по всей России, отправится в заграничный тур. Об этом неофициально «запрещенные» музыканты сообщили в своих соцсетях. « Этой весной группа „Курара“ отправится в небольшой, но во всех отношениях долгожданный тур: 18.04 — Ереван, 20.04 — Белград, 24.04 — Тбилиси. Самолеты летают, поезда ездят, визы не нужны. Если вы уже на месте, приходите пешком, приезжайте на автомобиле/велосипеде/самокате/прочее» , — пишет группа. «Курара» массово переносила концерты летом 2024 года. Шоу не стали проводить в Самаре, Саратове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге и Москве. Некоторые поклонники связывали отмены с тем, что год назад в сети разошелся список «запрещенных» музыкантов, с которыми не рекомендуют сотрудничать промоутерам. Там был и солист «Курары» Олег Ягодин. Также причиной мог стать скандал 2022 года. На фестивале  «Ночь музыки» в Екатеринбурге Ягодин дискредитировал ВС РФ. Позже его оштрафовали на 40 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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