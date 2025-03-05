Скандальные рокеры из Екатеринбурга уезжают за границу

Группа «Курара» из Екатеринбурга, чьи концерты массово отменяли по всей России, отправится в заграничный тур. Об этом неофициально «запрещенные» музыканты сообщили в своих соцсетях.
«Этой весной группа „Курара“ отправится в небольшой, но во всех отношениях долгожданный тур: 18.04 — Ереван, 20.04 — Белград, 24.04 — Тбилиси. Самолеты летают, поезда ездят, визы не нужны. Если вы уже на месте, приходите пешком, приезжайте на автомобиле/велосипеде/самокате/прочее», — пишет группа.
«Курара» массово переносила концерты летом 2024 года. Шоу не стали проводить в Самаре, Саратове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге и Москве. Некоторые поклонники связывали отмены с тем, что год назад в сети разошелся список «запрещенных» музыкантов, с которыми не рекомендуют сотрудничать промоутерам. Там был и солист «Курары» Олег Ягодин.
Также причиной мог стать скандал 2022 года. На фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге Ягодин дискредитировал ВС РФ. Позже его оштрафовали на 40 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!