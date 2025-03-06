Пермяки ответили, какая зарплата им нужна для комфортной жизни

Пермяки считают, что для комфортной жизни в городе необходимо зарабатывать от 90 до 100 тысяч рублей. Своим мнением горожане поделились в telegram-канале «Большая Пермь».
«Чтобы на все хватало, нужно примерно 90 тысяч рублей. Это и квартира, и комфортная жизнь без страха за каждую копеечку, помощь родным, еще откладывать получится у многих», — пишет Макс Корелин. «Если с учетом откладывания на отпуск и платы за съем квартиры, то комфортно можно жить и на 90-100 тысяч рублей», — отметила Венера. Этого мнения придерживаются еще три подписчика.
Четырем пользователям для достойной жизни требуется доход от 120 до 150 тысяч рублей. Для содержания семьи из четырех человек пермякам необходимо 250-300 тысяч рублей в месяц. Такую сумму озвучили три человека.
При этом Ирина Лемаева-Валиулина отметила, что Пермь — очень дорогой город. «В Москве цены ниже, а зарплата — гораздо выше. Вопрос: почему такой дорогой уровень жизни?», — сетует пермячка.
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