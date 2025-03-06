В Екатеринбурге на Объездной дороге построят новый съезд на улицу Светлореченскую для разгрузки участка. Это упростит водителям путь до центра города — им не придется ехать к перекрестку. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.
«Так называемая правоповоротная полоса необходима для увеличения пропускной способности данного участка», — пояснили в горадминистрации. Сроки строительства не уточняются.
Археологи уже проверили место, на котором запланированы работы. Ничего ценного там не нашли. «На территории кадастровых кварталов объектов, имеющих признаки объектов археологического наследия, не обнаружено», — следует из акта государственной историко-культурной экспертизы.
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