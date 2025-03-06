В Екатеринбурге на Объездной дороге построят новый съезд. Фото

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Дополнительный съезд уменьшит пробки на Объездной дороге (архивное фото)
Дополнительный съезд уменьшит пробки на Объездной дороге (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Объездной дороге построят новый съезд на улицу Светлореченскую для разгрузки участка. Это упростит водителям путь до центра города — им не придется ехать к перекрестку. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Так называемая правоповоротная полоса необходима для увеличения пропускной способности данного участка», — пояснили в горадминистрации. Сроки строительства не уточняются.

Археологи уже проверили место, на котором запланированы работы. Ничего ценного там не нашли. «На территории кадастровых кварталов объектов, имеющих признаки объектов археологического наследия, не обнаружено», — следует из акта государственной историко-культурной экспертизы.

Участок находится возле Широкореченского кладбища
Участок находится возле Широкореченского кладбища
Фото:

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В Екатеринбурге на Объездной дороге построят новый съезд на улицу Светлореченскую для разгрузки участка. Это упростит водителям путь до центра города — им не придется ехать к перекрестку. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. «Так называемая правоповоротная полоса необходима для увеличения пропускной способности данного участка», — пояснили в горадминистрации. Сроки строительства не уточняются. Археологи уже проверили место, на котором запланированы работы. Ничего ценного там не нашли. «На территории кадастровых кварталов объектов, имеющих признаки объектов археологического наследия, не обнаружено», — следует из акта государственной историко-культурной экспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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