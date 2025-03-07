Не только Международный женский день: какие еще праздники отмечают 8 марта 2025

В субботу, 8 марта 2025 года, россияне отмечают целый ряд праздников. Это и Международный женский день, ставший символом весны и женственности, и православные торжества в честь святых, и народные традиции. Но главное в этот день — дарить внимание, заботу и подарки всем представительницам прекрасного пола. Подробнее об истории праздников, их традициях и о том, что можно и нельзя делать в этот день — материале URA.RU.
Православные праздники 8 марта 2025
День памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского
Святитель Поликарп, епископ Смирнский, родился примерно в 80 году в городе Смирне Малой Азии. Рано оставшись сиротой, он был воспитан благочестивой вдовой Каллистой по указанию Ангела.
После смерти приемной матери Поликарп раздал все имущество бедным и начал вести строгую аскетическую жизнь. Вскоре на него обратил внимание святой епископ Вукол, который приблизил юношу к себе, посвятил в дьяконы и поручил проповедовать в храме.
Своей искренней верой и мудростью Поликарп снискал большое уважение среди христиан Смирны. После смерти епископа Вукола он единодушно был избран на его место.
При императоре Марке Аврелии на христиан обрушились жестокие гонения. Язычники искали Поликарпа как главу местной общины. Они схватили его и привели на суд проконсула Стация Кодрата. На требования отречься от Христа Поликарп ответил твердым отказом. Тогда его приговорили к сожжению на костре.
Но пламя не опалило святого, а вздыбилось над ним, образовав свод. Видя это, палачи пронзили тело Поликарпа копьем, и из раны вытекло так много крови, что она погасила костер. Язычники сожгли останки священномученика, но христиане собрали пепел и хранили его как святыню.
Поликарп Смирнский почитается Церковью как один из мужей апостольских, лично знавший учеников Христа. Он был учеником апостола Иоанна Богослова и учителем святителя Иринея Лионского. Свою веру Поликарп запечатлел мученической кончиной около 156 года.
День обретения мощей блаженной Матроны Московской
В этот день Русская Православная церковь отмечает день обретения мощей святой блаженной старицы Матроны Московской, одной из самых почитаемых в России святых. Блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) родилась в 1885 году в селе Себино Тульской губернии, в бедной многодетной семье.
Еще до рождения родители хотели отдать ребенка в приют, поскольку не могли прокормить еще один рот. Но мать увидела вещий сон о белой птице необычайной красоты, но слепой, и передумала.
Девочка родилась слепой, без глазных яблок. Но Господь наградил ее духовным зрением и особыми дарами прозорливости, исцеления, утешения страждущих. С 8 лет Матрона начала предсказывать будущее, исцелять больных, давать мудрые советы. К ней потянулись люди со всей округи. Слепая девочка стала главной кормилицей семьи.
После революции Матрона перебралась в Москву, где жила до конца жизни. Днем она принимала людей, которые приходили к ней со своими бедами и болезнями, а ночи проводила в молитве. В годы войны она принимала до 40 человек в день. Она не только исцеляла, но и предсказывала судьбу, давала утешение и духовное наставление.
Матрона Московская обладала удивительной кротостью, смирением и терпением. Несмотря на множество болезней и гонения, она сохраняла радостный дух и любовь к людям. Она учила не осуждать ближних, жить с молитвой и верой.
2 мая 1952 года блаженная Матрона отошла ко Господу и была погребена на Даниловском кладбище Москвы. В 1998 году по благословению патриарха Алексия II ее честные мощи были обретены и перенесены в Покровский монастырь. В 1999 году Матрона Московская была причислена к лику местночтимых святых, а затем и общецерковно канонизирована.
Сегодня Покровский монастырь стал одним из главных центров паломничества в России. Сюда ежедневно приезжают тысячи людей поклониться мощам святой Матроны, получить утешение и помощь в различных нуждах. Ей молятся об исцелении от болезней, о создании семьи, о даровании детей, о защите Отечества.
Народный праздник 8 марта 2025
Поликарпов день
В народном календаре 8 марта носит название Поликарпов день в честь священномученика Поликарпа Смирнского. Однако в народе эту дату прозвали «Кислые девки» по весьма прозаичной причине.
На Руси был обычай играть свадьбы до начала Великого поста, или, как говорили, до Масленицы. Если девушка не успевала выйти замуж до Поликарпова дня, ее шансы оставались невелики. Считалось, что она может «прокиснуть» в ожидании суженого до следующего сезона свадеб.
Впрочем, и на Поликарпа незамужние барышни не теряли надежды найти мужа. Они выходили на улицу, становились лицом к молодому месяцу и быстро кружились на правой пятке, приговаривая: «Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя». Еще один обряд требовал подмести мусор в доме, перекинуть через порог и прошептать: «Гоню из избы сор, гоню женихов на двор».
Что можно и нельзя делать 8 марта 2025
По народным поверьям, в этот день нельзя:
• Оставаться в одиночестве, иначе можно навлечь на себя тоску и уныние. Девушки особенно опасались засидеться без пары.
• Убирать в доме, иначе можно вымести из него счастье и удачу. Особенно это касалось незамужних девушек.
• Стирать и гладить, чтобы не накликать ссор и обид. Это объясняли сходством процесса глаженья с трением друг о друга.
• Одалживать деньги, чтобы не отдать вместе с ними свое благополучие.
В Поликарпов день можно и нужно:
• Сходить в церковь и поставить свечку мученику Поликарпу о поиске хорошего жениха.
• Встретиться с подругами и вместе погадать на будущее. В этот день гадания считались самыми правдивыми.
• Испечь пироги с разными начинками, загадав желание. Если начинка вытекала — желание могло не сбыться.
• Умыться талым снегом, чтобы сохранить молодость и красоту.
Приметы на Поликарпа:
• Яркие звезды сулят скорые свадьбы.
• Вороны купаются в снегу — весна будет дружная.
• Снег тает быстро — к хорошему урожаю.
• Слышно, как стучит дятел — пора начинать сеять овощи.
Международный женский день: 8 марта 2025
Хотя сегодня праздник 8 Марта ассоциируется прежде всего с цветами, подарками и поздравлениями в адрес представительниц прекрасного пола, изначально он имел социально-политическую окраску как День солидарности женщин в борьбе за эмансипацию и равные права.
Идея учредить такой день принадлежала Кларе Цеткин, которая озвучила ее на Международной конференции женщин-социалисток в 1910 году. Целью праздника была заявлена борьба против дискриминации и за всеобщее избирательное право для женщин.
Впервые Международный женский день отметили в 1911 году в четырех странах — Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Россия присоединилась к празднованию в 1913 году. После Октябрьской революции большевики сделали 8 Марта государственным праздником, но до 1965 года он оставался рабочим днем.
В новом тысячелетии Международный женский день утратил значение даты феминистских манифестаций, став поводом выразить любовь и благодарность всем женщинам — мамам, сестрам, женам, дочерям, коллегам.
Традиции и подарки на 8 Марта
Главная традиция этого праздника — поздравлять всех представительниц женского пола, дарить им цветы, подарки и делать комплименты. В этот день мужчины берут на себя всю домашнюю работу, устраивают для своих любимых романтические вечера.
Самыми популярными подарками на 8 Марта остаются:
• Цветы (мимоза, тюльпаны, розы)
• Конфеты и сладкие подарочные наборы
• Ювелирные украшения
• Парфюмерия и косметика
• Сертификаты в СПА, салоны красоты
• Романтический ужин или поездка
Более оригинальные презенты включают мастер-классы (танцы, живопись, кулинария), посещение квестов, экстремальные впечатления (прыжок с парашютом, дайвинг). Современным трендом стали подарки-впечатления и подарки «с приключением», адаптированные под интересы конкретной женщины.
Международной праздник 8 марта 2025
День корректуры
8 марта, помимо женского дня, отмечается еще один любопытный международный праздник — День корректуры. Он был учрежден в 2011 году по инициативе Джуди Ринс, основательницы справочно-информационного сайта для работников издательств Editorial Freelancers Association.
Цель этой даты — напомнить о важности грамотности, умения четко и ясно излагать свои мысли в письменном виде без ошибок. Ведь именно корректоры стоят на страже чистоты текстов в книгах, журналах, учебниках, рекламе.
Профессия корректор возникла еще в Древнем мире, с появлением первых рукописных текстов на папирусе и глиняных табличках. Переписчики и писцы, создавая копии, сверяли их с оригиналом, исправляли ошибки и опечатки. С изобретением книгопечатания искусство корректуры расцвело, превратившись в отдельную и весьма уважаемую профессию.
Сегодня, когда компьютеры снабжены программами автоматической проверки правописания, может показаться, что корректоры утратили свою роль. Но это не так.
Никакая машина не способна заменить профессионального корректора, работающего с содержанием и стилистикой текста. Ведь даже самая умная программа не всегда распознает игру слов, подтекст, авторский замысел. А значит, корректоры по-прежнему остаются хранителями чистоты и грамотности языка.
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