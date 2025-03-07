Мэр Екатеринбурга устроил дамам концерт поп-звезды из «нулевых». Фото, видео

В Екатеринбурге женщин с 8 Марта поздравил певец Стас Пьеха

07 марта 2025 в 16:42 Размер текста - 17 +

Стас Пьеха поздравил екатеринбурженок с наступающим 8 Марта Фото: Илья Московец © URA.RU Неожиданный сюрприз преподнес мэр Екатеринбурга Алексей Орлов женщинам накануне 8 Марта. Городских чиновниц и активисток собрали в ККТ «Космос», а выступал перед ними певец Стас Пьеха, передает корреспондент URA.RU. «Милые женщины, искренне поздравляю вас с праздником весны, любви и красоты. Сложно найти те слова и описать словами, какую огромную роль вы играете в нашей жизни. Все самое прекрасное, дорогое и ценное, что есть в мужчинах, это ваша заслуга. Это не какие-то высокие слова, об этом говорю не только я, меня поддерживают абсолютно все мужчины», — сказал Орлов со сцены. Мэр отметил, что женщины всегда показывают себя как специалисты высокого уровня, привнося в свою работу искреннюю заботу, внимание и сострадание. Также глава заявил, что екатеринбурженкам по плечу любые свершения, будь то научные открытия, спортивные состязания, ведение бизнеса или воспитание детей. «Вы участвуете в муниципальном управлении, принимаете важнейшие решения, а также развиваете общественную деятельность и реализуете крупные социокультурные и бизнес-проекты. Уже то, что Екатеринбург назван прекрасным женским именем, говорит об особой роли женщины в развитии уральской столицы», — добавил Орлов. Вышедший вслед за ним Пьеха покорил зал сразу, начав с поздравлений и шуток: «Это такое удовольствие [выступать перед вами]. Я постараюсь сделать все возможное, но, если вдруг вы отпустите застенчивость, захочется самореализоваться в танцевальном направлении, выходите в проходы. Отпустите коней вашей хореографии». Кто-то из присутствовавшие этому совету последовал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неожиданный сюрприз преподнес мэр Екатеринбурга Алексей Орлов женщинам накануне 8 Марта. Городских чиновниц и активисток собрали в ККТ «Космос», а выступал перед ними певец Стас Пьеха, передает корреспондент URA.RU. «Милые женщины, искренне поздравляю вас с праздником весны, любви и красоты. Сложно найти те слова и описать словами, какую огромную роль вы играете в нашей жизни. Все самое прекрасное, дорогое и ценное, что есть в мужчинах, это ваша заслуга. Это не какие-то высокие слова, об этом говорю не только я, меня поддерживают абсолютно все мужчины», — сказал Орлов со сцены. Мэр отметил, что женщины всегда показывают себя как специалисты высокого уровня, привнося в свою работу искреннюю заботу, внимание и сострадание. Также глава заявил, что екатеринбурженкам по плечу любые свершения, будь то научные открытия, спортивные состязания, ведение бизнеса или воспитание детей. «Вы участвуете в муниципальном управлении, принимаете важнейшие решения, а также развиваете общественную деятельность и реализуете крупные социокультурные и бизнес-проекты. Уже то, что Екатеринбург назван прекрасным женским именем, говорит об особой роли женщины в развитии уральской столицы», — добавил Орлов. Вышедший вслед за ним Пьеха покорил зал сразу, начав с поздравлений и шуток: «Это такое удовольствие [выступать перед вами]. Я постараюсь сделать все возможное, но, если вдруг вы отпустите застенчивость, захочется самореализоваться в танцевальном направлении, выходите в проходы. Отпустите коней вашей хореографии». Кто-то из присутствовавшие этому совету последовал.