Квартиры в новостройках Челябинской области оказались самыми дешевыми в РФ

Копейск и Магнитогорск Челябинской области вошли в топ городов России с самым дешевым жильем в новостройках. В среднем квартиры там можно купить за 2,3 и 2,6 миллиона рублей соответственно, сообщили в пресс-службе «Сбербанка» со ссылкой на исследование «Домклик».
«Стало известно, где продаются самые недорогие однокомнатные квартиры — до 3,5 миллиона рублей. Лидерами среди таких городов стал Магнитогорск, где квартиру на первичном рынке можно приобрести за 2,3 миллиона рублей. Также в топ-3 вошел Копейск — там квартира в новостройке обойдётся в 2,6 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе.
В целом по России в феврале 2025 года средняя стоимость «квадрата» в однокомнатных новых квартирах на первичном рынке составила около 193 тысяч рублей. Новая квартира площадью 35 квадратных метров в среднем по России обойдется в 6,7 миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!