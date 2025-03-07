Квартиры в новостройках Челябинской области оказались самыми дешевыми в РФ

Квартиры в новостройках Копейска и Магнитогорска стоят до 2,6 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые недорогие новые «однушки» продаются в Магнитогорске
Самые недорогие новые «однушки» продаются в Магнитогорске Фото:

Копейск и Магнитогорск Челябинской области вошли в топ городов России с самым дешевым жильем в новостройках. В среднем квартиры там можно купить за 2,3 и 2,6 миллиона рублей соответственно, сообщили в пресс-службе «Сбербанка» со ссылкой на исследование «Домклик».

«Стало известно, где продаются самые недорогие однокомнатные квартиры — до 3,5 миллиона рублей. Лидерами среди таких городов стал Магнитогорск, где квартиру на первичном рынке можно приобрести за 2,3 миллиона рублей. Также в топ-3 вошел Копейск — там квартира в новостройке обойдётся в 2,6 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе.

В целом по России в феврале 2025 года средняя стоимость «квадрата» в однокомнатных новых квартирах на первичном рынке составила около 193 тысяч рублей. Новая квартира площадью 35 квадратных метров в среднем по России обойдется в 6,7 миллиона рублей.

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Копейск и Магнитогорск Челябинской области вошли в топ городов России с самым дешевым жильем в новостройках. В среднем квартиры там можно купить за 2,3 и 2,6 миллиона рублей соответственно, сообщили в пресс-службе «Сбербанка» со ссылкой на исследование «Домклик». «Стало известно, где продаются самые недорогие однокомнатные квартиры — до 3,5 миллиона рублей. Лидерами среди таких городов стал Магнитогорск, где квартиру на первичном рынке можно приобрести за 2,3 миллиона рублей. Также в топ-3 вошел Копейск — там квартира в новостройке обойдётся в 2,6 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе. В целом по России в феврале 2025 года средняя стоимость «квадрата» в однокомнатных новых квартирах на первичном рынке составила около 193 тысяч рублей. Новая квартира площадью 35 квадратных метров в среднем по России обойдется в 6,7 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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