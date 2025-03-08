Игроки пермского ХК «Молот» навестили свою болельщицу, в которую прилетела шайба во время матча с «Югрой». Девушку поздравили с праздником и вручили ей подарки, передает пресс-служба пермского клуба.
«Хоккеисты „Молота“ не смогли остаться в стороне и навестили Юлю, передали теплые слова поддержки от команды, а также вручили подарки в честь 8 марта. Мы желаем тебе крепкого здоровья, скорейшего восстановления и очень ждем тебя на наших матчах», — указано в telegram-канале клуба.
Пермяки встречались с югорчанами в конце февраля. Именно тогда произошел досадный эпизод с шайбой. По данным пермского ХК, происшествие не сильно раздосадовала болельщицу. Она и по сей день посещает все матчи основной и молодежной команды из Перми.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!