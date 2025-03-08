08 марта 2025
07 марта 2025

Хоккеисты пермского «Молота» навестили болельщицу, в которую попала шайба. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эпизод с шайбой произошел на матче против «Югры»
Эпизод с шайбой произошел на матче против «Югры» Фото:

Игроки пермского ХК «Молот» навестили свою болельщицу, в которую прилетела шайба во время матча с «Югрой». Девушку поздравили с праздником и вручили ей подарки, передает пресс-служба пермского клуба.

«Хоккеисты „Молота“ не смогли остаться в стороне и навестили Юлю, передали теплые слова поддержки от команды, а также вручили подарки в честь 8 марта. Мы желаем тебе крепкого здоровья, скорейшего восстановления и очень ждем тебя на наших матчах», — указано в telegram-канале клуба.

Пермяки встречались с югорчанами в конце февраля. Именно тогда произошел досадный эпизод с шайбой. По данным пермского ХК, происшествие не сильно раздосадовала болельщицу. Она и по сей день посещает все матчи основной и молодежной команды из Перми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Игроки пермского ХК «Молот» навестили свою болельщицу, в которую прилетела шайба во время матча с «Югрой». Девушку поздравили с праздником и вручили ей подарки, передает пресс-служба пермского клуба. «Хоккеисты „Молота“ не смогли остаться в стороне и навестили Юлю, передали теплые слова поддержки от команды, а также вручили подарки в честь 8 марта. Мы желаем тебе крепкого здоровья, скорейшего восстановления и очень ждем тебя на наших матчах», — указано в telegram-канале клуба. Пермяки встречались с югорчанами в конце февраля. Именно тогда произошел досадный эпизод с шайбой. По данным пермского ХК, происшествие не сильно раздосадовала болельщицу. Она и по сей день посещает все матчи основной и молодежной команды из Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...