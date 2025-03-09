В Чебоксарах на территории предприятия упал беспилотник

На территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах Чувашской Республики обнаружен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев. Пострадавших и жертв нет, ситуация находится под контролем властей.
«Сегодня утром на территории ФГКУ „Комбинат Буревестник“ в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата. Жертв и пострадавших нет», — заявил Николаев. Об этом мэр написал в своем telegram-канале.
На объекте нефтебазы, где обнаружен дрон, проводится реконструкция. Там продолжают работать экстренные службы.
Ранее ВСУ осуществили масштабную атаку на объекты в России с применением беспилотных летательных аппаратов. За ночь на 9 марта системами ПВО успешно сбито 88 украинских дронов.
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