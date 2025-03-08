08 марта 2025

В Челябинскую область придет теплый циклон из Атлантики

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода в дневные часы для челябинцев будет по-весеннему теплой
Погода в дневные часы для челябинцев будет по-весеннему теплой Фото:

На следующей неделе, с 10 по 16 марта, жители области почувствуют по-весеннему теплую погоду. Об этом сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). 

«В предстоящие семь дней регион ожидает заметное потепление. Дневные температуры продемонстрируют весенний характер, поднимаясь от пяти до семи градусов тепла», — отмечает telegram-канал регионального ЦГМС.

Отмечается, что атмосферные потоки, ранее приходившие с северо-запада, постепенно переориентируются на западное направление. Это перестроение воздушных коридоров обусловит приход теплых атлантических воздушных масс в среднюю тропосферу над Челябинской областью.

Такая перестройка атмосферной циркуляции часто становится предвестником существенных изменений погоды. Форма осадков также будет меняться, считают метеорологи, и к выходным они будут уже в виде дождя.

В данный момент в горно-заводской зоне идет обильный снегопад. В связи с неблагоприятными погодными условиями введены ограничения на автодороге М-5 «Урал» (Москва-Челябинск).

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На следующей неделе, с 10 по 16 марта, жители области почувствуют по-весеннему теплую погоду. Об этом сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).  «В предстоящие семь дней регион ожидает заметное потепление. Дневные температуры продемонстрируют весенний характер, поднимаясь от пяти до семи градусов тепла», — отмечает telegram-канал регионального ЦГМС. Отмечается, что атмосферные потоки, ранее приходившие с северо-запада, постепенно переориентируются на западное направление. Это перестроение воздушных коридоров обусловит приход теплых атлантических воздушных масс в среднюю тропосферу над Челябинской областью. Такая перестройка атмосферной циркуляции часто становится предвестником существенных изменений погоды. Форма осадков также будет меняться, считают метеорологи, и к выходным они будут уже в виде дождя. В данный момент в горно-заводской зоне идет обильный снегопад. В связи с неблагоприятными погодными условиями введены ограничения на автодороге М-5 «Урал» (Москва-Челябинск).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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