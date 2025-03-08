В Челябинскую область придет теплый циклон из Атлантики

На следующей неделе, с 10 по 16 марта, жители области почувствуют по-весеннему теплую погоду. Об этом сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«В предстоящие семь дней регион ожидает заметное потепление. Дневные температуры продемонстрируют весенний характер, поднимаясь от пяти до семи градусов тепла», — отмечает telegram-канал регионального ЦГМС.
Отмечается, что атмосферные потоки, ранее приходившие с северо-запада, постепенно переориентируются на западное направление. Это перестроение воздушных коридоров обусловит приход теплых атлантических воздушных масс в среднюю тропосферу над Челябинской областью.
Такая перестройка атмосферной циркуляции часто становится предвестником существенных изменений погоды. Форма осадков также будет меняться, считают метеорологи, и к выходным они будут уже в виде дождя.
В данный момент в горно-заводской зоне идет обильный снегопад. В связи с неблагоприятными погодными условиями введены ограничения на автодороге М-5 «Урал» (Москва-Челябинск).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!