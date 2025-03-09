09 марта 2025

В Перми начали подготовку к строительству музея железнодорожной техники

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей станет частью Детской железной дороги в Перми
Музей станет частью Детской железной дороги в Перми Фото:

ОАО «РЖД» приступило к разработке строительной документации для создания в Перми музея железнодорожной техники. Выставочный зал станет первым этапом проекта детской железной дороги.

«Компания РЖД начала разработку строительной документации для производства работ по первому этапу проекта детской железной дороги в Перми. Первый этап проекта — это строительство выставочного зала музея железнодорожной техники и зала практических занятий, а также комплекса аудиторий и административных помещений», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на СвЖД.

Как рассказывало URA.RU, в октябре 2024 года министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало ОАО «РЖД» разрешение на строительство детской железной дороги. Ее планируют возводить вдоль Камы. Однопутный участок проложат от станции Пермь I до Мотовилихи, через остановочный пункт «Набережная». 

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ОАО «РЖД» приступило к разработке строительной документации для создания в Перми музея железнодорожной техники. Выставочный зал станет первым этапом проекта детской железной дороги. «Компания РЖД начала разработку строительной документации для производства работ по первому этапу проекта детской железной дороги в Перми. Первый этап проекта — это строительство выставочного зала музея железнодорожной техники и зала практических занятий, а также комплекса аудиторий и административных помещений», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на СвЖД. Как рассказывало URA.RU, в октябре 2024 года министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало ОАО «РЖД» разрешение на строительство детской железной дороги. Ее планируют возводить вдоль Камы. Однопутный участок проложат от станции Пермь I до Мотовилихи, через остановочный пункт «Набережная». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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