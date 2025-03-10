«Ползи, сука»: студент из Екатеринбурга рассказал, как спасал друга от психа с ружьем

Студентам, избитым до полусмерти в Екатеринбурге, никто не хотел помочь

10 марта 2025 в 17:13 Размер текста - 17 +

Причина нападения мужчины на студентов пока так и непонятна Фото: Илья Московец © URA.RU Мимо парней, жестоко избитых жителем Екатеринбурга, проезжали автомобилисты, а обитатели садов, где случилась бойня, побоялись укрыть их в своих домах. Об этом URA.RU рассказал студент уральского филиала РАНХиГС Бахтияр Бабаев. Он сумел вырваться из рук вооруженного неадеквата и спас своего друга. Подробности страшного происшествия, — в материале URA.RU. «Он появился из темноты, сделал два выстрела в воздух и заорал: „На пол!“. Степа мне крикнул — „Беги!“. А я поймал шок, я не понял, что делать и куда мне бежать. Он сделал третий выстрел и снова заорал: „На пол!“. Тогда я уже лег. Пытался зайти в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), чтобы вывести в прямой эфир. Но понял, что пока провожусь с VPN, не успею. Тогда просто снял немного на видео — как доказательство. Думал, если вдруг он меня убьет, чтобы безнаказанным не остался», — вспоминает Бахтияр. Судя по всему, нападавший и сам пилот Фото: страница Вячеслава Чувашова во «ВКонтакте» Первым Вячеслав Чувашов — так звали нападавшего — бил его. Потом сорвал с руки часы, отобрал телефон и приказал: «Ползи, сука, ползи». «А я не подчинился. Принял позу улитки и не двигаюсь. Тогда он стал бить меня чем-то железным. Побил и пошел к Степе. В этот момент он оказался спиной ко мне, и я успел уйти за угол забора. Начал бежать по прямой и слышу три выстрела вслед. Будто бы он бежал за мной, а может, мне показалось. Но скорее нет», — продолжает парень. Он сумел спрятаться за железной бочкой в чем-то саду и просидел там минуту. Все это время он слышал крики Степана, которого избивал незнакомец. «Я думал: что же мне делать? Понимал, что ситуация безвыходная, и нам никто не поможет. Пока бежал, у кого-то в саду горел свет, я постучался и попросил: „Открой мне, мужик!“. Но он послал меня далеко. Я понял, что надо решать что-то самому», — говорит 21-летний парень. Он промчался по огородам, перемахнул через заборы и очутился за пределами садового товарищества. Там невдалеке его и Степу ждал в машине третий друг. Они отъехали на безопасное место и вызвали полицию. 19-летний Степан пострадал тяжело Фото: предоставлено семьей пострадавшего «Я слышал крики моего друга. И я сел за руль и поехал, сделал вид, что просто мимо еду, типа случайный прохожий. А этот мужчина уже стоял возле ворот на внешней стороне, Степа рядом лежал. Он стрелял по очереди у него то над левым, то над правым ухом, а потом направил ружье в сторону его головы. И тут я резко торможу и направляю автомобиль в его сторону. Задеваю боковым зеркалом, сношу ворота СНТ, он встает и направляет ружье на меня. Я включаю заднюю передачу, руль в упор и по газам. Задеваю его то ли левым, то ли правым крылом — сейчас точно не помню, и улетаю в кювет. А его в сугроб откинуло», — продолжает Бахтияр. Друзья выскочили из машины, подхватили Степана под руки и утащили к дороге в надежде на помощь автомобилистов. Мимо них промчалось много машин: никто не захотел остановиться возле парней в луже крови. Остановилась лишь одна, с женщиной за рулем. Она оказалась врачом, которая мгновенно оценила обстановку и сама отвезла Степана в больницу. Он был уже в тяжелом состоянии, не мог держаться на ногах, падал и терял сознание. Поскольку оппонент жестоко бил его по голове и в лицо, он получил черепно-мозговую травму. «А у меня только ссадины на лбу, потому что я закрывал лицо рукой, и удары получал по телу и затылку. Но побои у меня сняли. После этого всего немного нарушена речь и небольшие провалы в кратковременной памяти», — признался Бахтияр. Он учится на факультете государственного и муниципального управления в президентской академии (РАНХиГС). Его друг, 19-летний Степан, учится на юриста в Уральском колледже недвижимости. Как сообщало агентство, ЧП случилось 8 марта в садовом товариществе. Туда на разборки студентов позвал некий Вячеслав Чувашов. Причиной стал конфликт на сайте объявлений, где друзья искали пилота, который бы мог устроить для их девушек праздничный полет на вертолете. Чувашов сам пилот, и ему не понравилось, что ребята оставили положительный отзыв у конкурента. При этом студентам он назвался сотрудником полиции, оскорблял их и угрожал. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что такого полицейского у них нет, и заявили, что устанавливают подробности конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мимо парней, жестоко избитых жителем Екатеринбурга, проезжали автомобилисты, а обитатели садов, где случилась бойня, побоялись укрыть их в своих домах. Об этом URA.RU рассказал студент уральского филиала РАНХиГС Бахтияр Бабаев. Он сумел вырваться из рук вооруженного неадеквата и спас своего друга. Подробности страшного происшествия, — в материале URA.RU. «Он появился из темноты, сделал два выстрела в воздух и заорал: „На пол!“. Степа мне крикнул — „Беги!“. А я поймал шок, я не понял, что делать и куда мне бежать. Он сделал третий выстрел и снова заорал: „На пол!“. Тогда я уже лег. Пытался зайти в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), чтобы вывести в прямой эфир. Но понял, что пока провожусь с VPN, не успею. Тогда просто снял немного на видео — как доказательство. Думал, если вдруг он меня убьет, чтобы безнаказанным не остался», — вспоминает Бахтияр. Первым Вячеслав Чувашов — так звали нападавшего — бил его. Потом сорвал с руки часы, отобрал телефон и приказал: «Ползи, сука, ползи». «А я не подчинился. Принял позу улитки и не двигаюсь. Тогда он стал бить меня чем-то железным. Побил и пошел к Степе. В этот момент он оказался спиной ко мне, и я успел уйти за угол забора. Начал бежать по прямой и слышу три выстрела вслед. Будто бы он бежал за мной, а может, мне показалось. Но скорее нет», — продолжает парень. Он сумел спрятаться за железной бочкой в чем-то саду и просидел там минуту. Все это время он слышал крики Степана, которого избивал незнакомец. «Я думал: что же мне делать? Понимал, что ситуация безвыходная, и нам никто не поможет. Пока бежал, у кого-то в саду горел свет, я постучался и попросил: „Открой мне, мужик!“. Но он послал меня далеко. Я понял, что надо решать что-то самому», — говорит 21-летний парень. Он промчался по огородам, перемахнул через заборы и очутился за пределами садового товарищества. Там невдалеке его и Степу ждал в машине третий друг. Они отъехали на безопасное место и вызвали полицию. «Я слышал крики моего друга. И я сел за руль и поехал, сделал вид, что просто мимо еду, типа случайный прохожий. А этот мужчина уже стоял возле ворот на внешней стороне, Степа рядом лежал. Он стрелял по очереди у него то над левым, то над правым ухом, а потом направил ружье в сторону его головы. И тут я резко торможу и направляю автомобиль в его сторону. Задеваю боковым зеркалом, сношу ворота СНТ, он встает и направляет ружье на меня. Я включаю заднюю передачу, руль в упор и по газам. Задеваю его то ли левым, то ли правым крылом — сейчас точно не помню, и улетаю в кювет. А его в сугроб откинуло», — продолжает Бахтияр. Друзья выскочили из машины, подхватили Степана под руки и утащили к дороге в надежде на помощь автомобилистов. Мимо них промчалось много машин: никто не захотел остановиться возле парней в луже крови. Остановилась лишь одна, с женщиной за рулем. Она оказалась врачом, которая мгновенно оценила обстановку и сама отвезла Степана в больницу. Он был уже в тяжелом состоянии, не мог держаться на ногах, падал и терял сознание. Поскольку оппонент жестоко бил его по голове и в лицо, он получил черепно-мозговую травму. «А у меня только ссадины на лбу, потому что я закрывал лицо рукой, и удары получал по телу и затылку. Но побои у меня сняли. После этого всего немного нарушена речь и небольшие провалы в кратковременной памяти», — признался Бахтияр. Он учится на факультете государственного и муниципального управления в президентской академии (РАНХиГС). Его друг, 19-летний Степан, учится на юриста в Уральском колледже недвижимости. Как сообщало агентство, ЧП случилось 8 марта в садовом товариществе. Туда на разборки студентов позвал некий Вячеслав Чувашов. Причиной стал конфликт на сайте объявлений, где друзья искали пилота, который бы мог устроить для их девушек праздничный полет на вертолете. Чувашов сам пилот, и ему не понравилось, что ребята оставили положительный отзыв у конкурента. При этом студентам он назвался сотрудником полиции, оскорблял их и угрожал. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что такого полицейского у них нет, и заявили, что устанавливают подробности конфликта.