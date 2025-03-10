NYT: американцы больше не доверяют Трампу

Американцы, поддерживавшие президента США Дональда Трампа в прошлом, начали выражать свое недовольство его политикой и подходом к управлению страной. Они критикуют его за желание «набить карманы и свое наследие», что может серьезно, по их мнению, сказаться на лидерской позиции США в мире.
«Всю свою жизнь я чувствовала, что мы лидеры свободного мира, что Америка — моральный компас. Теперь у нас есть транзакционный президент, который больше заинтересован в том, чтобы набить свои карманы и свое наследие, и действительно любит могущественных диктаторов», — заявила республиканка из Пенсильвании Карен Карри. Ее слова приводит The New York Times. Она добавила, что смена курса в политике Трампа необходима для сохранения статуса страны в качестве мирового лидера.
Другие граждане выразили схожие чувства разочарования и беспокойства по поводу текущего направления внешней и внутренней политики США. Жительница Бекингема Кристин Ортлиб заявила, что с приходом Трампа к власти страна утратила свое видение и лидерство на мировой арене.
Дональд Трамп победил на выборах президента США 5 ноября 2025 года. А 20 января 2025 года он вступил в должность и принял присягу.
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