NYT: американцы больше не доверяют Трампу

NYT: американцы боятся, что политика Трампа подорвет лидерство США в мире
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Многие жители США разочаровались в Трампе после его прихода к власти
Многие жители США разочаровались в Трампе после его прихода к власти Фото:

Американцы, поддерживавшие президента США Дональда Трампа в прошлом, начали выражать свое недовольство его политикой и подходом к управлению страной. Они критикуют его за желание «набить карманы и свое наследие», что может серьезно, по их мнению, сказаться на лидерской позиции США в мире.

«Всю свою жизнь я чувствовала, что мы лидеры свободного мира, что Америка — моральный компас. Теперь у нас есть транзакционный президент, который больше заинтересован в том, чтобы набить свои карманы и свое наследие, и действительно любит могущественных диктаторов», — заявила республиканка из Пенсильвании Карен Карри. Ее слова приводит The New York Times. Она добавила, что смена курса в политике Трампа необходима для сохранения статуса страны в качестве мирового лидера.

Другие граждане выразили схожие чувства разочарования и беспокойства по поводу текущего направления внешней и внутренней политики США. Жительница Бекингема Кристин Ортлиб заявила, что с приходом Трампа к власти страна утратила свое видение и лидерство на мировой арене.

Дональд Трамп победил на выборах президента США 5 ноября 2025 года. А 20 января 2025 года он вступил в должность и принял присягу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американцы, поддерживавшие президента США Дональда Трампа в прошлом, начали выражать свое недовольство его политикой и подходом к управлению страной. Они критикуют его за желание «набить карманы и свое наследие», что может серьезно, по их мнению, сказаться на лидерской позиции США в мире. «Всю свою жизнь я чувствовала, что мы лидеры свободного мира, что Америка — моральный компас. Теперь у нас есть транзакционный президент, который больше заинтересован в том, чтобы набить свои карманы и свое наследие, и действительно любит могущественных диктаторов», — заявила республиканка из Пенсильвании Карен Карри. Ее слова приводит The New York Times. Она добавила, что смена курса в политике Трампа необходима для сохранения статуса страны в качестве мирового лидера. Другие граждане выразили схожие чувства разочарования и беспокойства по поводу текущего направления внешней и внутренней политики США. Жительница Бекингема Кристин Ортлиб заявила, что с приходом Трампа к власти страна утратила свое видение и лидерство на мировой арене. Дональд Трамп победил на выборах президента США 5 ноября 2025 года. А 20 января 2025 года он вступил в должность и принял присягу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...