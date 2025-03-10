Депутат ГД Иванов: свердловского бойца выгнали из зоны СВО решать личные дела

Военнослужащего из Камышловского района (Свердловская область) отправили из зоны спецоперации на Украине разбираться, почему ему не платят денежное довольствие. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов, отметив, что это уникальный случай, когда солдата специально вывели из зоны боевых действий для решения вопросов в тылу.
«Стрелок Александр К. заключил с Минобороны контракт осенью 2023 года. Был ранен. В мае 2024 года вернулся в часть. И с этого момента начались „бухгалтерские чудеса“: вначале ему стали выплачивать только „голый“ оклад 30-40 тысяч рублей, а с сентября — вообще прекратили выплаты», — написал Иванов в своем telegram-канале.
После нескольких месяцев безрезультатных попыток разобраться в ситуации через командование, его отправили в Самару. «То есть „выгнали“ с боевых позиций решать в тылу личные дела», — отмечает депутат. Там выяснилось, что боец уже переведен в другую воинскую часть и даже в другой военный округ — из ЦВО в Ленинградский ВО. Солдата отправили в Ленинградскую область, где его наконец признали своим, пообещав выплатить лишь базовый оклад без суточных и боевых.
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