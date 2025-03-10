Фирму, связанную с челябинским экс-депутатом, оштрафовали за срыв сдачи сквера

В Челябинске подрядчика, сорвавшего сдачу сквера, оштрафовали на 15 млн рублей

10 марта 2025 в 19:24 Размер текста - 17 +

Фирму, связанную с Вячеславом Ершовым, оштрафовали на 15 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске компанию «Стрела Плюс», аффинированную с экс-депутатом Вячеславом Ершовым, оштрафовали на 15 миллионов рублей за срыв сдачи сквера на улице Молодогвардейцев. Завершить работы подрядчик должен был в июле 2024 года, однако объект сдали лишь в ноябре, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Мировым судьей ООО „Стрела Плюс“ назначено наказание в виде штрафа в размере около 15 млн рублей. Подрядчик объяснил срок срыва работ неблагоприятными метеоусловиями и изъянами в проектной документации», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Как уточнили в ведомстве, изъяны подрядчик выявил уже после начала работ. Однако он не попытался заключить дополнительные соглашения, чтобы исправить проект. Штраф компания пыталась обжаловать, но решение суда первой инстанции оставили без изменений. Благоустройство входной группы в сквер Калининского района «Стрела Плюс» выполняла в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По контракту, компании заплатили 30 млн рублей. Из-за срыва объекта осенью 2024 года Ершова отчитал мэр Челябинска Алексей Лошкин. Тогда глава города напомнил, что работа с бюджетными средствами требует ответственности. После все материалы с просьбой разобраться в ситуации были направлены мэрией в прокуратуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске компанию «Стрела Плюс», аффинированную с экс-депутатом Вячеславом Ершовым, оштрафовали на 15 миллионов рублей за срыв сдачи сквера на улице Молодогвардейцев. Завершить работы подрядчик должен был в июле 2024 года, однако объект сдали лишь в ноябре, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Мировым судьей ООО „Стрела Плюс“ назначено наказание в виде штрафа в размере около 15 млн рублей. Подрядчик объяснил срок срыва работ неблагоприятными метеоусловиями и изъянами в проектной документации», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Как уточнили в ведомстве, изъяны подрядчик выявил уже после начала работ. Однако он не попытался заключить дополнительные соглашения, чтобы исправить проект. Штраф компания пыталась обжаловать, но решение суда первой инстанции оставили без изменений. Благоустройство входной группы в сквер Калининского района «Стрела Плюс» выполняла в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По контракту, компании заплатили 30 млн рублей. Из-за срыва объекта осенью 2024 года Ершова отчитал мэр Челябинска Алексей Лошкин. Тогда глава города напомнил, что работа с бюджетными средствами требует ответственности. После все материалы с просьбой разобраться в ситуации были направлены мэрией в прокуратуру.