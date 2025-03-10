10 марта 2025

В аэропорту Челябинска остановили туриста с холодным оружием. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Турист пытался пронести подарочный кастет, думая, что он сувенирный
Турист пытался пронести подарочный кастет, думая, что он сувенирный Фото:

В аэропорту Челябинска имени Курчатова таможенники задержали туриста, вернувшегося из Таиланда с холодным оружием. Он пытался пронести кастет в качестве сувенира, сообщили URA.RU в Челябинской таможне.

«Прибыв из Пхукета, 25-летний мужчина прошел с опасным предметом в „зеленый“ коридор. Авиапассажир заявил, что кастет приобретен в качестве подарка, и об ограничении ввоза он не знал. Экспертиза показала, что это холодное оружие», — уточнили URA.RU в пресс-службе.

В отношении туриста возбуждены дела по статьям 16.2 (недекларирование товаров) и 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров) КоАП РФ. Мужчине грозит штраф.

Кастет мужчина привез из Таиланда в качестве сувенира
Кастет мужчина привез из Таиланда в качестве сувенира
Фото:

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В аэропорту Челябинска имени Курчатова таможенники задержали туриста, вернувшегося из Таиланда с холодным оружием. Он пытался пронести кастет в качестве сувенира, сообщили URA.RU в Челябинской таможне. «Прибыв из Пхукета, 25-летний мужчина прошел с опасным предметом в „зеленый“ коридор. Авиапассажир заявил, что кастет приобретен в качестве подарка, и об ограничении ввоза он не знал. Экспертиза показала, что это холодное оружие», — уточнили URA.RU в пресс-службе. В отношении туриста возбуждены дела по статьям 16.2 (недекларирование товаров) и 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров) КоАП РФ. Мужчине грозит штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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