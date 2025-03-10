В аэропорту Челябинска имени Курчатова таможенники задержали туриста, вернувшегося из Таиланда с холодным оружием. Он пытался пронести кастет в качестве сувенира, сообщили URA.RU в Челябинской таможне.
«Прибыв из Пхукета, 25-летний мужчина прошел с опасным предметом в „зеленый“ коридор. Авиапассажир заявил, что кастет приобретен в качестве подарка, и об ограничении ввоза он не знал. Экспертиза показала, что это холодное оружие», — уточнили URA.RU в пресс-службе.
В отношении туриста возбуждены дела по статьям 16.2 (недекларирование товаров) и 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров) КоАП РФ. Мужчине грозит штраф.
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