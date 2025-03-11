Собравшийся взять интервью у Путина журналист Фридман столкнулся с атакой БПЛА в Москве

Блогер Фридман заявил, что находится у места атаки дронов ВСУ в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Фидман сообщил, что с ним все в порядке
Фидман сообщил, что с ним все в порядке Фото:
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Дроны ВСУ нанесли самый массированный удар по Москве за год

Американский блогер Лекс Фридман, планирующий провести интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, оказался в непосредственной близости от места атаки украинских дронов в Москве. Об этом он сообщил в своих соцсетях. 

«Я сейчас в Москве, скоро поеду в Саудовскую Аравию. Эта массовая атака беспилотников произошла совсем рядом с тем местом, где я нахожусь», — написал блогер на своей странице в соцсети X.

Фридман отметил, что с ним все в порядке. Он выразил надежду на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной в ближайшее время. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путину была представлена информация о самой крупной с начала 2025 года атаке беспилотников ВСУ на территорию Московской области. По его словам, в результате происшествия зафиксированы две жертвы. Фридман 22 января объявил о том, что проведет интервью с президентом России.

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Американский блогер Лекс Фридман, планирующий провести интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, оказался в непосредственной близости от места атаки украинских дронов в Москве. Об этом он сообщил в своих соцсетях.  «Я сейчас в Москве, скоро поеду в Саудовскую Аравию. Эта массовая атака беспилотников произошла совсем рядом с тем местом, где я нахожусь», — написал блогер на своей странице в соцсети X. Фридман отметил, что с ним все в порядке. Он выразил надежду на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной в ближайшее время.  Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путину была представлена информация о самой крупной с начала 2025 года атаке беспилотников ВСУ на территорию Московской области. По его словам, в результате происшествия зафиксированы две жертвы. Фридман 22 января объявил о том, что проведет интервью с президентом России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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