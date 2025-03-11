Собравшийся взять интервью у Путина журналист Фридман столкнулся с атакой БПЛА в Москве

Американский блогер Лекс Фридман, планирующий провести интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, оказался в непосредственной близости от места атаки украинских дронов в Москве. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Я сейчас в Москве, скоро поеду в Саудовскую Аравию. Эта массовая атака беспилотников произошла совсем рядом с тем местом, где я нахожусь», — написал блогер на своей странице в соцсети X.
Фридман отметил, что с ним все в порядке. Он выразил надежду на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной в ближайшее время.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путину была представлена информация о самой крупной с начала 2025 года атаке беспилотников ВСУ на территорию Московской области. По его словам, в результате происшествия зафиксированы две жертвы. Фридман 22 января объявил о том, что проведет интервью с президентом России.
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