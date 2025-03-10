В России ограничат выдачу ипотеки и автокредитов с 1 апреля

С 1 апреля Банк России начнет устанавливать лимиты на приобретение ипотечных и автокредитов, чтобы ограничить чрезмерное долговое бремя на граждан. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
«Лимиты в ипотеке могут коснуться кредитов с первоначальным взносом менее 20% и показателем долговой нагрузки заемщика более 80%. <...> В автокредитовании также будем постепенно снижать долю высоких показателей долговой нагрузки», — сказала Данилова в беседе с «Российской газетой». Новые лимиты будут установлены с 1 апреля.
Она отметила, что низкий кредитный взнос, который сочетается с высокой долговой нагрузкой заемщика, зачастую приводит к просрочке платежей. Меры Центробанка в целом направлены на уменьшение финансовых рисков для граждан и укрепление общей финансовой стабильности в стране. Установление лимитов поможет предотвратить ситуации, когда заемщики не могут справляться с выплатами по кредитам.
Решение Центрального банка России о введении новых лимитов на ипотечные и автокредиты следует за предыдущими мерами регулятора, направленными на снижение рисков в кредитовании. В 2024 году банки активно выдавали рискованные кредиты, что привело к ужесточению критериев их выдачи и снижению уровня одобрения заявок, особенно в последнем квартале года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.