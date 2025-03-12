Владельцу сауны, в которой сгорели две свердловчанки, вынесли приговор

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Мужчину взяли под стражу в зале суда (архивное фото)
Мужчину взяли под стражу в зале суда (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) суд вынес приговор владельцу самодельной сауны, где сгорели две девушки. Следующие семь лет мужчина проведет в колонии строгого режима и выплатит компенсацию родным погибших, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц)», — пояснили в ведомстве. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

По данным следствия, в 2020—2023 годах обвиняемый из нежилого помещения организовал сауну. Однако при реконструкции и перепланировке помещений были допущены нарушения, которые привели к несоблюдению требований пожарной безопасности. Как итог, 7 июня 2023-го в парной вспыхнули горючие материалы, когда там отдыхали девушки.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) суд вынес приговор владельцу самодельной сауны, где сгорели две девушки. Следующие семь лет мужчина проведет в колонии строгого режима и выплатит компенсацию родным погибших, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц)», — пояснили в ведомстве. Осужденного взяли под стражу в зале суда. По данным следствия, в 2020—2023 годах обвиняемый из нежилого помещения организовал сауну. Однако при реконструкции и перепланировке помещений были допущены нарушения, которые привели к несоблюдению требований пожарной безопасности. Как итог, 7 июня 2023-го в парной вспыхнули горючие материалы, когда там отдыхали девушки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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