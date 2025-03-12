Владельцу сауны, в которой сгорели две свердловчанки, вынесли приговор

В Каменске-Уральском (Свердловская область) суд вынес приговор владельцу самодельной сауны, где сгорели две девушки. Следующие семь лет мужчина проведет в колонии строгого режима и выплатит компенсацию родным погибших, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц)», — пояснили в ведомстве. Осужденного взяли под стражу в зале суда.
По данным следствия, в 2020—2023 годах обвиняемый из нежилого помещения организовал сауну. Однако при реконструкции и перепланировке помещений были допущены нарушения, которые привели к несоблюдению требований пожарной безопасности. Как итог, 7 июня 2023-го в парной вспыхнули горючие материалы, когда там отдыхали девушки.
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