Петербургский аэропорт Пулково готовится к ухудшению погоды

Аэропорт Пулково в Петербурге готовится к ожидаемому ухудшению погодных условий, которые, по прогнозам, достигнут своего пика в утренние часы 14 марта. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора, главный операционный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы» Андрей Дробович.
«В ближайшие сутки в Петербурге ожидаются ливневые осадки в виде мокрого снега и дождя. Пик этого события придется на утро завтрашнего дня. В аэропорту Пулково сделано все для того, чтобы отработать в этой ситуации в штатном режиме. Мы подготовили дополнительный персонал и технику для того, чтобы обеспечить полеты безопасно и регулярно», — рассказал Андрей Дробович. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Пулково.
Аэропорт также усилил мониторинг погодных условий, чтобы оперативно реагировать на любые изменения. Сотрудники аэропорта готовы к работе в усиленном режиме, особенно в период сильных осадков. Помимо технической подготовки, особое внимание уделяется информированию пассажиров обо всех изменениях в расписании и возможных задержках. Аэропорт призывает пассажиров следить за актуальной информацией на официальном сайте и через информационные табло в терминалах.
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