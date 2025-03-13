В Усть-Катаве Челябинской области вечером 13 марта на автодороге «Усть-Катав — Орловка» в ДТП погибли два человека 66 и 67 лет. Водитель, управляя автомобилем «Дэу Эсперо», сьехал в кювет, сообщили в ГАИ.
«Госавтоинспекция по региону устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Усть-Катаве. ДТП произошло13 марта 2025 в 16:55 на третьемкилометре автодороги „Усть-Катав — Орловка“, — сообщили в ГАИ.
Водитель, управляя автомобилем, при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в левый кювет, после чего автомобиль опрокинулся. Водитель и пассажирка от полученных травм скончались на месте.
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