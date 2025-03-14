В Нижнем Новгороде закрыли аэропорт

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В Стригино введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В Стригино введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов Фото:

В нижегородском аэропорту Стригино введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«В 09:57 МСК на прием и выпуск ВС введены временные ограничения в нижегородском аэропорту Стригино», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что это необходимо для обеспечения безопасности авиаперелетов. 

Дополнительные подробности о сроках действия ограничений и конкретных причинах, вызвавших необходимость введения таких мер, пока не сообщаются. Ожидается, что аэропорт возобновит свою работу в обычном режиме после устранения всех факторов риска.

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В нижегородском аэропорту Стригино введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. «В 09:57 МСК на прием и выпуск ВС введены временные ограничения в нижегородском аэропорту Стригино», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что это необходимо для обеспечения безопасности авиаперелетов.  Дополнительные подробности о сроках действия ограничений и конкретных причинах, вызвавших необходимость введения таких мер, пока не сообщаются. Ожидается, что аэропорт возобновит свою работу в обычном режиме после устранения всех факторов риска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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