В Нижнем Новгороде закрыли аэропорт

В нижегородском аэропорту Стригино введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«В 09:57 МСК на прием и выпуск ВС введены временные ограничения в нижегородском аэропорту Стригино», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что это необходимо для обеспечения безопасности авиаперелетов.
Дополнительные подробности о сроках действия ограничений и конкретных причинах, вызвавших необходимость введения таких мер, пока не сообщаются. Ожидается, что аэропорт возобновит свою работу в обычном режиме после устранения всех факторов риска.
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