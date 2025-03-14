Челябинский «Трактор» в Омске обыграл «Авангард» со счетом 5:4

Игроки челябинского хоккейного клуба «Трактор» выиграли матч у омского «Авангарда» со счетом 5:4 в последнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба челябинской команды.
«Рафаэль Рише заработал свою первую победу в КХЛ в качестве и.о. главного тренера! Увозим два очка в Челябинск и готовимся к заключительным играм „регулярки“!» — сообщила пресс-служба ХК «Трактор» в telegram-канале. Матч закончился со счетом 5:4 в пользу челябинцев.
У «Трактора» шайбы забросил Александр Кадейкин, Семен Дер-Аргучинцев, Виталий Кравцов, Чарльз Робинсон и Василий Глотов. У «Авангард» Николай Прохоркин, Константин Окулов, Джованни Фьоре и Иван Игумнов.
В регулярном чемпионате КХЛ «Трактору» осталось сыграть два матча. Оба пройдут в Челябинске: 18 марта с питерским СКА, 22 марта с хабаровским «Амуром». В конференции «Восток» челябинцы уверенно лидируют, занимая первую строчку турнирной таблицы.
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