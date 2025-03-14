В центре Екатеринбурга продается двухуровневая квартира с площадью 200 квадратных метров за 26 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
«...Двухуpовнeвая квaртиpа в центpe Eкaтepинбуpгa... В квaртиpе изoлиpoвaнныe четыре комнaты (три cпальни и кабинет), двe ванные комнaты нa кaждoм этажe и прoсторнaя гоcтиная и кухня», — написано в объявлении. По словам продавца квартира полностью укомплектована мебелью и техникой, а также есть отдельная гардеробная.
Квартира находится на 10 этаже, сам дом имеет огромную закрытую территорию и подземный паркинг. В шаговой доступности транспорт и развлечения.
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