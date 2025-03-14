14 марта 2025

В центре Екатеринбурга продается пятикомнатная двухуровневая квартира. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартира находится в доме на Радищева
Квартира находится в доме на Радищева Фото:

В центре Екатеринбурга продается двухуровневая квартира с площадью 200 квадратных метров за 26 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

«...Двухуpовнeвая квaртиpа в центpe Eкaтepинбуpгa... В квaртиpе изoлиpoвaнныe четыре комнaты (три cпальни и кабинет), двe ванные комнaты нa кaждoм этажe и прoсторнaя гоcтиная и кухня», — написано в объявлении. По словам продавца квартира полностью укомплектована мебелью и техникой, а также есть отдельная гардеробная.

Квартира находится на 10 этаже, сам дом имеет огромную закрытую территорию и подземный паркинг. В шаговой доступности транспорт и развлечения.

Лестница на второй этаж квартиры
Лестница на второй этаж квартиры
Фото:
Подъем на второй этаж
Подъем на второй этаж
Фото:
Первый этаж квартиры
Первый этаж квартиры
Фото:

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В центре Екатеринбурга продается двухуровневая квартира с площадью 200 квадратных метров за 26 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «...Двухуpовнeвая квaртиpа в центpe Eкaтepинбуpгa... В квaртиpе изoлиpoвaнныe четыре комнaты (три cпальни и кабинет), двe ванные комнaты нa кaждoм этажe и прoсторнaя гоcтиная и кухня», — написано в объявлении. По словам продавца квартира полностью укомплектована мебелью и техникой, а также есть отдельная гардеробная. Квартира находится на 10 этаже, сам дом имеет огромную закрытую территорию и подземный паркинг. В шаговой доступности транспорт и развлечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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