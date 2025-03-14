В аэропорту Кольцово задерживаются самолеты до Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя и совмещенного рейса в Казань через Калугу. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта.
Вылет самолета Airbus 320 рейса U6-223 авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь 15 марта в 09:00 по местному времени. Однако его задержали. На момент публикации вылет перенесен на 10:00.
Другой борт WZ-1021 модели самолета RRJ-95LR до Нового Уренгоя перевозчика Red Wings перенесли с 08:40 на 11:30 по екатеринбургскому времени. Третий задержавшийся самолет летит из Екатеринбурга в Казань через Калугу. Авиакомпания UVT-Aero отложила рейс RT-646 c 10:15 до 11:35 по местному времени.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы авиакомпаний за комментариями. Ответы ожидаются.
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