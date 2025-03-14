14 марта 2025

В аэропорту Кольцово задерживаются рейсы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вылет рейсов из Кольцово задержали на час и более
Вылет рейсов из Кольцово задержали на час и более Фото:

В аэропорту Кольцово задерживаются самолеты до Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя и совмещенного рейса в Казань через Калугу. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта.

Вылет самолета Airbus 320 рейса U6-223 авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь 15 марта в 09:00 по местному времени. Однако его задержали. На момент публикации вылет перенесен на 10:00.

Другой борт WZ-1021 модели самолета RRJ-95LR до Нового Уренгоя перевозчика Red Wings перенесли с 08:40 на 11:30 по екатеринбургскому времени. Третий задержавшийся самолет летит из Екатеринбурга в Казань через Калугу. Авиакомпания UVT-Aero отложила рейс RT-646 c 10:15 до 11:35 по местному времени.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы авиакомпаний за комментариями. Ответы ожидаются.

Самолет До Санкт-Петербурга задержался на час
Самолет До Санкт-Петербурга задержался на час
Фото:
Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
Фото:
Борт до Казани через Калугу перенесли на 1,5 часа
Борт до Казани через Калугу перенесли на 1,5 часа
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Кольцово задерживаются самолеты до Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя и совмещенного рейса в Казань через Калугу. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта. Вылет самолета Airbus 320 рейса U6-223 авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь 15 марта в 09:00 по местному времени. Однако его задержали. На момент публикации вылет перенесен на 10:00. Другой борт WZ-1021 модели самолета RRJ-95LR до Нового Уренгоя перевозчика Red Wings перенесли с 08:40 на 11:30 по екатеринбургскому времени. Третий задержавшийся самолет летит из Екатеринбурга в Казань через Калугу. Авиакомпания UVT-Aero отложила рейс RT-646 c 10:15 до 11:35 по местному времени. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы авиакомпаний за комментариями. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...