16 марта 2025

В России хотят ввести уголовное наказание для владельцев собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцев напавших на людей животных хотят сажать на срок вплоть до трех лет
Владельцев напавших на людей животных хотят сажать на срок вплоть до трех лет Фото:

Ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть человека из-за нападения питомцев предложили в Госдуме. Такой законопроект подготовили к внесению депутаты «Единой России». 

«Предлагается дополнить статью 109 УК РФ частью 4 следующего содержания „Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными“. В случае принятия законопроекта, максимальное наказание может составить до трех лет лишения свободы», — пишут «Известия».

Законопроект был разработан на фоне учащения случаев нападения домашних животных на людей в России, некоторые из которых заканчивались трагически. Эксперты поддерживают инициативу, отмечая, что нововведение может способствовать более ответственному отношению владельцев к воспитанию своих питомцев.

Ранее сажать в тюрьму за самовыгул животных предложили в Госдуме. Два законопроекта, ужесточающих ответственность за это, в правительство РФ направил первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по экологии Владимир Бурматов.

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Ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть человека из-за нападения питомцев предложили в Госдуме. Такой законопроект подготовили к внесению депутаты «Единой России».  «Предлагается дополнить статью 109 УК РФ частью 4 следующего содержания „Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными“. В случае принятия законопроекта, максимальное наказание может составить до трех лет лишения свободы», — пишут «Известия». Законопроект был разработан на фоне учащения случаев нападения домашних животных на людей в России, некоторые из которых заканчивались трагически. Эксперты поддерживают инициативу, отмечая, что нововведение может способствовать более ответственному отношению владельцев к воспитанию своих питомцев. Ранее сажать в тюрьму за самовыгул животных предложили в Госдуме. Два законопроекта, ужесточающих ответственность за это, в правительство РФ направил первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по экологии Владимир Бурматов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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