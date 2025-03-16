В России хотят ввести уголовное наказание для владельцев собак

Ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть человека из-за нападения питомцев предложили в Госдуме. Такой законопроект подготовили к внесению депутаты «Единой России».
«Предлагается дополнить статью 109 УК РФ частью 4 следующего содержания „Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными“. В случае принятия законопроекта, максимальное наказание может составить до трех лет лишения свободы», — пишут «Известия».
Законопроект был разработан на фоне учащения случаев нападения домашних животных на людей в России, некоторые из которых заканчивались трагически. Эксперты поддерживают инициативу, отмечая, что нововведение может способствовать более ответственному отношению владельцев к воспитанию своих питомцев.
Ранее сажать в тюрьму за самовыгул животных предложили в Госдуме. Два законопроекта, ужесточающих ответственность за это, в правительство РФ направил первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по экологии Владимир Бурматов.
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