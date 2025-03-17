Пермяков зовут в Южную Корею ловить анчоус за зарплату 220 тысяч в месяц

Пермякам предлагают работу на рыболовном судне в Южной Корее. Знание корейского языка не требуется. Срок вахты — от двух месяцев до трех лет. За месяц можно заработать 220 тысяч рублей.
«Работа матросом на рыболовном судне в Южной Корее. Обязанности: подготовка судна к промыслу, погрузка и установка сетей, разгрузка и фасовка улова по коробкам, сортировка анчоуса. В низкий сезон — работа в цехе. Зарплата — до 220 тысяч рублей в месяц», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Сотрудники обеспечиваются бесплатным жильем и питанием. Работодатель готов предоставить соискателям фотографии условий проживания и оформить въездную визу.
Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут в Южную Корею на производство деликатесов за зарплату 200 тысяч рублей. Необходимо работать на ферме по выращиванию ракушек чонбок.
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