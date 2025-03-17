Пермяков зовут в Южную Корею ловить анчоус за зарплату 220 тысяч в месяц

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Срок вахты по ловле рыбы в Южной Корее - до трех лет
Срок вахты по ловле рыбы в Южной Корее - до трех лет Фото:

Пермякам предлагают работу на рыболовном судне в Южной Корее. Знание корейского языка не требуется. Срок вахты — от двух месяцев до трех лет. За месяц можно заработать 220 тысяч рублей.

«Работа матросом на рыболовном судне в Южной Корее. Обязанности: подготовка судна к промыслу, погрузка и установка сетей, разгрузка и фасовка улова по коробкам, сортировка анчоуса. В низкий сезон — работа в цехе. Зарплата — до 220 тысяч рублей в месяц», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Сотрудники обеспечиваются бесплатным жильем и питанием. Работодатель готов предоставить соискателям фотографии условий проживания и оформить въездную визу.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут в Южную Корею на производство деликатесов за зарплату 200 тысяч рублей. Необходимо работать на ферме по выращиванию ракушек чонбок.

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Пермякам предлагают работу на рыболовном судне в Южной Корее. Знание корейского языка не требуется. Срок вахты — от двух месяцев до трех лет. За месяц можно заработать 220 тысяч рублей. «Работа матросом на рыболовном судне в Южной Корее. Обязанности: подготовка судна к промыслу, погрузка и установка сетей, разгрузка и фасовка улова по коробкам, сортировка анчоуса. В низкий сезон — работа в цехе. Зарплата — до 220 тысяч рублей в месяц», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Сотрудники обеспечиваются бесплатным жильем и питанием. Работодатель готов предоставить соискателям фотографии условий проживания и оформить въездную визу. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут в Южную Корею на производство деликатесов за зарплату 200 тысяч рублей. Необходимо работать на ферме по выращиванию ракушек чонбок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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