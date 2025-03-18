Шелкопряды, моллюски, крабы: пробуем китайские деликатесы с «Таганского ряда», которые больше нигде не найти

В Екатеринбурге, в самом сердце легендарного «Таганского ряда», по низким ценам продают моллюсков в собственном соку, хрустящих крабов и другие товары, привычные в азиатской культуре и диковинные для уральцев. Корреспондент URA.RU отправился в китайский магазин, нашел все самое необычное на полках и купил, чтобы попробовать в рамках нашей новой рубрики «Проверено на себе».
В маленькой китайской лавке работает несколько человек, все они родом из КНР. Ассортимент магазина довольно широкий — от свежих овощей и зелени типа петрушки до маринованного лотоса, пшеничных колбасок и жгучей лапши быстрого приготовления. Цены на все варьируются, узнать точную стоимость можно только возле кассы, а в подарок при покупке кладут сладости.
Упаковка хрустящих крабов в остро-сладком маринаде обошлась в 180 рублей. По словам продавца, их едят в качестве закуски, а очищать от хитина не нужно. Крабы очень острые, а по вкусу напоминают сухарики с песком или кошачий корм с острым соусом. Четыре балла из 10.
Маленькие тушки рыб, обжаренные в кляре целиком, можно купить за 150 рублей. Жареный крокер не нужно чистить, на вкус он оказался очень сухим, поэтому хотелось запить большим количеством воды. Шесть баллов из 10.
Непривычный формат снеков — жареные шелкопряды — продаются в китайской лавке за 200 рублей. «Как будто луковая шелуха, немного поджарена и хрустит!» — оценил один из наших журналистов. Но в целом есть можно. Шесть баллов из 10.
По такой же стоимости (200 рублей) можно найти моллюсков, консервированных в собственном соку. Чтобы их попробовать, нужно открыть створки. «Их кладут в салаты, едят просто так», — поделился продавец. Вблизи аромат моллюсков напоминает сероводород, а издалека — мидии. В итоге оказалось, что моллюски пахнут хуже, чем они есть на вкус. Пять баллов из 10.
Порошковый молочный чай с экстрактом корня таро продают по 25 рублей, способ приготовления довольно простой: растворить порцию чая в кружке с кипятком. Иногда в такие напитки добавляют соль для раскрытия вкуса, а корень таро, по данным из открытых источников, способствует похудению и очищению организма. «Как будто молочный коктейль, а в него добавили жирный пломбир. Это вкусно!» — в восторге журналист URA.RU. Десять из десяти!
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