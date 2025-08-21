Екатеринбурженка на электросамокате влетела в ребенка и скрылась. Видео

В Екатеринбурге женщина сбила подростка на тротуаре и уехала с места аварии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина покинула место аварии (архивное фото)
Женщина покинула место аварии (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице 8 марта женщина на электросамокате на всей скорости въехала в девочку-подростка. Удар был такой силы, что ребенок пролежал на асфальте еще несколько секунд, а сама виновница аварии решила быстро скрыться. Об этом рассказали очевидцы.

«Самокатчица наехала на девушку на ул. 8 марта в Екатеринбурге и даже не остановилась, чтобы помочь», — передает слова очевидцев telegram-канал «4 канал». Девочке помогли встать прохожие, которые оказались рядом. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице 8 марта женщина на электросамокате на всей скорости въехала в девочку-подростка. Удар был такой силы, что ребенок пролежал на асфальте еще несколько секунд, а сама виновница аварии решила быстро скрыться. Об этом рассказали очевидцы. «Самокатчица наехала на девушку на ул. 8 марта в Екатеринбурге и даже не остановилась, чтобы помочь», — передает слова очевидцев telegram-канал «4 канал». Девочке помогли встать прохожие, которые оказались рядом.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...