В Екатеринбурге на улице 8 марта женщина на электросамокате на всей скорости въехала в девочку-подростка. Удар был такой силы, что ребенок пролежал на асфальте еще несколько секунд, а сама виновница аварии решила быстро скрыться. Об этом рассказали очевидцы.
«Самокатчица наехала на девушку на ул. 8 марта в Екатеринбурге и даже не остановилась, чтобы помочь», — передает слова очевидцев telegram-канал «4 канал». Девочке помогли встать прохожие, которые оказались рядом.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!