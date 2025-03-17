В ХМАО трудоустроены 88% ветеранов

В ХМАО трудоустроены 1417 участников специальной военной операции. Это 88% от числа обратившихся за помощью в поиске работы ветеранов, сообщил Руслан Кухарук.
«Наши ветераны — настоящие герои, и мы делаем все возможное, чтобы они чувствовали заботу и поддержку… В регионе трудоустроено 1 417 участников СВО — 88% от общего количества обратившихся фонд „Защитники Отечества“ за помощью в поиске работы», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Также он добавил, что, благодаря порядку резервирования рабочих мест, в Югре появилось 1500 новых вакансий. По словам губернатора, сейчас самый высокий запрос на сотрудников идет от предприятий ТЭК. При этом, работодатели готовы предоставлять обучение и площадки для переподготовки.
Еще одним важным способом поддержки ветеранов является включение их в активные занятия спортом. Сейчас в ХМАО адаптивным спортом занимается 21 участник СВО.
Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявила о расширении программ психологической поддержки для ветеранов спецоперации и их семей. В ходе визита обсуждались меры по интеграции новых методик в региональные отделения фонда. Уже в 2025 году планируется увеличить число специалистов-психологов и запустить целевые программы для семей с детьми, оставшимися без кормильцев.
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