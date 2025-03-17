В ХМАО трудоустроены 88% ветеранов

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В ХМАО помогли трудоустроиться 1417 участникам СВО
В ХМАО помогли трудоустроиться 1417 участникам СВО Фото:

В ХМАО трудоустроены 1417 участников специальной военной операции. Это 88% от числа обратившихся за помощью в поиске работы ветеранов, сообщил Руслан Кухарук.

«Наши ветераны — настоящие герои, и мы делаем все возможное, чтобы они чувствовали заботу и поддержку… В регионе трудоустроено 1 417 участников СВО — 88% от общего количества обратившихся фонд „Защитники Отечества“ за помощью в поиске работы», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Также он добавил, что, благодаря порядку резервирования рабочих мест, в Югре появилось 1500 новых вакансий. По словам губернатора, сейчас самый высокий запрос на сотрудников идет от предприятий ТЭК. При этом, работодатели готовы предоставлять обучение и площадки для переподготовки.

Еще одним важным способом поддержки ветеранов является включение их в активные занятия спортом. Сейчас в ХМАО адаптивным спортом занимается 21 участник СВО.

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявила о расширении программ психологической поддержки для ветеранов спецоперации и их семей. В ходе визита обсуждались меры по интеграции новых методик в региональные отделения фонда. Уже в 2025 году планируется увеличить число специалистов-психологов и запустить целевые программы для семей с детьми, оставшимися без кормильцев.

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В ХМАО трудоустроены 1417 участников специальной военной операции. Это 88% от числа обратившихся за помощью в поиске работы ветеранов, сообщил Руслан Кухарук. «Наши ветераны — настоящие герои, и мы делаем все возможное, чтобы они чувствовали заботу и поддержку… В регионе трудоустроено 1 417 участников СВО — 88% от общего количества обратившихся фонд „Защитники Отечества“ за помощью в поиске работы», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Также он добавил, что, благодаря порядку резервирования рабочих мест, в Югре появилось 1500 новых вакансий. По словам губернатора, сейчас самый высокий запрос на сотрудников идет от предприятий ТЭК. При этом, работодатели готовы предоставлять обучение и площадки для переподготовки. Еще одним важным способом поддержки ветеранов является включение их в активные занятия спортом. Сейчас в ХМАО адаптивным спортом занимается 21 участник СВО. Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявила о расширении программ психологической поддержки для ветеранов спецоперации и их семей. В ходе визита обсуждались меры по интеграции новых методик в региональные отделения фонда. Уже в 2025 году планируется увеличить число специалистов-психологов и запустить целевые программы для семей с детьми, оставшимися без кормильцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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