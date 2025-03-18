В Перми стали чаще рождаться двойняшки

В феврале в Перми зарегистрировано десять двоен
В феврале 2025 года в Перми родилось на шесть двойняшек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии.
«В феврале 2025 года зарегистрировано десять двоен. Четыре двойни появились на свет в Свердловском районе, три — в Мотовилихинском, две — в Дзержинском, одна — в Индустриальном. В тот же период годом ранее в Перми родилось четверо двойняшек», — сообщили в администрации Перми.
В Орджоникидзевском районе зарегистрирована тройня. Всего в феврале появились на свет 783 ребенка, из них 409 мальчиков и 374 девочки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!