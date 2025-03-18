В Перми стали чаще рождаться двойняшки

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В феврале в Перми зарегистрировано десять двоен
В феврале в Перми зарегистрировано десять двоен Фото:

В феврале 2025 года в Перми родилось на шесть двойняшек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии.

«В феврале 2025 года зарегистрировано десять двоен. Четыре двойни появились на свет в Свердловском районе, три — в Мотовилихинском, две — в Дзержинском, одна — в Индустриальном. В тот же период годом ранее в Перми родилось четверо двойняшек», — сообщили в администрации Перми.

В Орджоникидзевском районе зарегистрирована тройня. Всего в феврале появились на свет 783 ребенка, из них 409 мальчиков и 374 девочки.

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В феврале 2025 года в Перми родилось на шесть двойняшек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии. «В феврале 2025 года зарегистрировано десять двоен. Четыре двойни появились на свет в Свердловском районе, три — в Мотовилихинском, две — в Дзержинском, одна — в Индустриальном. В тот же период годом ранее в Перми родилось четверо двойняшек», — сообщили в администрации Перми. В Орджоникидзевском районе зарегистрирована тройня. Всего в феврале появились на свет 783 ребенка, из них 409 мальчиков и 374 девочки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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