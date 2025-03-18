Курсанта, бросившего учебу в училище, челябинский суд обязал выплатить 100 тысяч

Бывшего курсанта, который бросил учебу в Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА), обязали выплатить 99 645 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда (Челябинская область).
«Ефрейтор А. поступил в МВАА, заключил контракт на срок обучения и пять лет военной службы после ее окончания, но уже в мае следующего года подал рапорт о нежелании учиться и был отчислен. Военный суд удовлетворил исковые требования о взыскании с бывшего курсанта денежных средств в сумме 99 645 рублей», — сообщила пресс-служба суда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Деньги были взысканы в соответствии с пунктом семь статьи 35 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
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