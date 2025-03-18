18 марта 2025

Курсанта, бросившего учебу в училище, челябинский суд обязал выплатить 100 тысяч

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Суд обязал бывшего курсанта выплатить деньги учебному заведению
Суд обязал бывшего курсанта выплатить деньги учебному заведению Фото:

Бывшего курсанта, который бросил учебу в Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА), обязали выплатить 99 645 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда (Челябинская область).

«Ефрейтор А. поступил в МВАА, заключил контракт на срок обучения и пять лет военной службы после ее окончания, но уже в мае следующего года подал рапорт о нежелании учиться и был отчислен. Военный суд удовлетворил исковые требования о взыскании с бывшего курсанта денежных средств в сумме 99 645 рублей», — сообщила пресс-служба суда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Деньги были взысканы в соответствии с пунктом семь статьи 35 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

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Бывшего курсанта, который бросил учебу в Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА), обязали выплатить 99 645 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда (Челябинская область). «Ефрейтор А. поступил в МВАА, заключил контракт на срок обучения и пять лет военной службы после ее окончания, но уже в мае следующего года подал рапорт о нежелании учиться и был отчислен. Военный суд удовлетворил исковые требования о взыскании с бывшего курсанта денежных средств в сумме 99 645 рублей», — сообщила пресс-служба суда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Деньги были взысканы в соответствии с пунктом семь статьи 35 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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