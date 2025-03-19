Суд разрешил бизнесмену закрыть долги челябинского экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление бизнесмена Дениса Кашигина, который ходатайствовал о погашении долгов бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. О принятии положительного решения сообщила пресс-служба суда.
«В судебном заседании, состоявшемся 19.03.2025, заявление Кашигина Дениса Борисовича судом удовлетворено, объявлена резолютивная часть определения», — говорится в сообщении суда. Кашигин в январе обратился в арбитражный суд региона с заявлением о погашении долгов Дубровского.
До 31 марта бизнесмен должен выплатить АО «ПО Монтажник» семь миллионов рублей, адвокату Дубровского Кириллу Мухину более одного миллиона рублей. Также заплатить в налоговую долг в размере 702 тысяч рублей.
Бизнесмен ранее гасил долги бывшего челябинского губернатора. В декабре 2023 года он заплатил 31,8 тысячи рублей в налоговую. Формально Кашигин никак не связан с Дубровским и его семьей.
Дубровский после отставки покинул России. Его сын Александр тоже признан банкротом, обанкрочена и их семейная фирма «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются.
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