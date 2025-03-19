Пермский госуниверситет взыскивает с экс-ректора Красильникова 2,2 млн рублей

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Претензии университета связаны с выплатой надбавок к заработной плате семи сотрудникам
Претензии университета связаны с выплатой надбавок к заработной плате семи сотрудникам Фото:

Пермский классический университет судится с бывшим ректором Дмитрия Красильникова. С экс-руководителя вуза намерены взыскать 2,2 млн рублей.

«Претензии университета связаны с выплатой надбавок к заработной плате семи сотрудникам. ПГНИУ утверждает, что 2,2 млн рублей доплат выплачивались незаконно. Причина — отсутствие какого-либо согласования с соответствующей комиссией. Доплаты получили сотрудники планово-финансового отдела», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» из зала Мотовилихинского районного суда.

Два года назад в ходе проверки федерального казначейства вскрылся ряд нарушений. Выплаты были призваны неправомерными. Деньги тога вернули в бюджет. Теперь администрация вуза пытается взыскать их с подписавшего приказы о начислении надбавок Красильникова.

На первом заседании защита ответчика заявила о несогласии с обвинениями. Адвокаты ссылаются на внутренние акты вуза, в которых прописано, что для начисления выплат создание комиссии необязательно. При этом служебная проверка в отношении их подзащитного была проведена уже после подачи иска.

Суду потребовалось запросить у администрации университета ряд документов. В судебном заседании объявлен перерыв.

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Пермский классический университет судится с бывшим ректором Дмитрия Красильникова. С экс-руководителя вуза намерены взыскать 2,2 млн рублей. «Претензии университета связаны с выплатой надбавок к заработной плате семи сотрудникам. ПГНИУ утверждает, что 2,2 млн рублей доплат выплачивались незаконно. Причина — отсутствие какого-либо согласования с соответствующей комиссией. Доплаты получили сотрудники планово-финансового отдела», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» из зала Мотовилихинского районного суда. Два года назад в ходе проверки федерального казначейства вскрылся ряд нарушений. Выплаты были призваны неправомерными. Деньги тога вернули в бюджет. Теперь администрация вуза пытается взыскать их с подписавшего приказы о начислении надбавок Красильникова. На первом заседании защита ответчика заявила о несогласии с обвинениями. Адвокаты ссылаются на внутренние акты вуза, в которых прописано, что для начисления выплат создание комиссии необязательно. При этом служебная проверка в отношении их подзащитного была проведена уже после подачи иска. Суду потребовалось запросить у администрации университета ряд документов. В судебном заседании объявлен перерыв.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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