Пермский госуниверситет взыскивает с экс-ректора Красильникова 2,2 млн рублей

Пермский классический университет судится с бывшим ректором Дмитрия Красильникова. С экс-руководителя вуза намерены взыскать 2,2 млн рублей.
«Претензии университета связаны с выплатой надбавок к заработной плате семи сотрудникам. ПГНИУ утверждает, что 2,2 млн рублей доплат выплачивались незаконно. Причина — отсутствие какого-либо согласования с соответствующей комиссией. Доплаты получили сотрудники планово-финансового отдела», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» из зала Мотовилихинского районного суда.
Два года назад в ходе проверки федерального казначейства вскрылся ряд нарушений. Выплаты были призваны неправомерными. Деньги тога вернули в бюджет. Теперь администрация вуза пытается взыскать их с подписавшего приказы о начислении надбавок Красильникова.
На первом заседании защита ответчика заявила о несогласии с обвинениями. Адвокаты ссылаются на внутренние акты вуза, в которых прописано, что для начисления выплат создание комиссии необязательно. При этом служебная проверка в отношении их подзащитного была проведена уже после подачи иска.
Суду потребовалось запросить у администрации университета ряд документов. В судебном заседании объявлен перерыв.
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