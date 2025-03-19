Вице-премьер Голикова наградила власти ХМАО за проект для пенсионеров

Проект «социальные квартиры» для югорчан старшего поколения стал победителем всероссийского конкурса «Активное долголетие 2024». Зампредседателя правительства России Татьяна Голикова вручила диплом директору департамента социального развития ХМАО Антону Терехину.
«Проект „Социальные квартиры“ для югорчан старшего поколения победил во Всероссийском конкурсе. Его высоко оценили на отборе лучших практик „Активное долголетие 2024“. Награждение прошло в Москве с участием заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой и министра труда и социальной защиты России Антона Котякова», — сообщает telegram-канал «Югра Zофициально».
«Социальные квартиры» — это экосистема для пожилых хантымансийцев. 276 квартир с мебелью и техникой, центром соцобслуживания и местами для досуга. Благодаря ему пенсионеры живут в комфортных условиях, получают все необходимые услуги, общаются друг с другом и участвуют в мастер-классах и различных мероприятиях. Комплекс находится в центре города, за девять лет его услугами воспользовались 159 пенсионеров.
«Поддержать интерес к жизни, помочь оставаться энергичными и интегрироваться в жизнь общества — приоритетное направление социальной политики в отношении граждан старшего поколения в Югре. Сейчас в рамках региональной программы „Старшее поколение“ как составляющей нацпроекта „Семья“ мы работаем над новыми форматами организации досуга наших бабушек и дедушек, чтобы их жизнь была счастливой, деятельной и плодотворной», — сказал директор депсоцразвития Терехин.
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