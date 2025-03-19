Трое бойцов СВО из ХМАО вернулись из украинского плена

В ходе обмена пленными из Украины удалось вернуть трех бойцов СВО из ХМАО — двух контрактников и одного мобилизованного. Об этом сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона.
«Вернулись трое наших военнослужащих. Это двое контрактников и один мобилизованный. Один из Нижневартовска, один из деревни Зайцева Речка Нижневартовского района и один из Лянтора, Сургутский район», — рассказал инсайдер.
Журналист агентства связался с югорским уполномоченным по правам человека Натальей Стребковой. Она подтвердила информацию о возвращении пленных. «Радуемся их возвращению на Родину вместе с родными и близкими», — поделилась омбудсмен.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмень вернулся пленный, заключивший контракт в Югре. Обмен произошел по схеме «175 на 175».
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