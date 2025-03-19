Трое бойцов СВО из ХМАО вернулись из украинского плена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трое югорских бойцов вернулись домой из украинского плена
Трое югорских бойцов вернулись домой из украинского плена Фото:

В ходе обмена пленными из Украины удалось вернуть трех бойцов СВО из ХМАО — двух контрактников и одного мобилизованного. Об этом сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона.

«Вернулись трое наших военнослужащих. Это двое контрактников и один мобилизованный. Один из Нижневартовска, один из деревни Зайцева Речка Нижневартовского района и один из Лянтора, Сургутский район», — рассказал инсайдер.

Журналист агентства связался с югорским уполномоченным по правам человека Натальей Стребковой. Она подтвердила информацию о возвращении пленных. «Радуемся их возвращению на Родину вместе с родными и близкими», — поделилась омбудсмен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмень вернулся пленный, заключивший контракт в Югре. Обмен произошел по схеме «175 на 175».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе обмена пленными из Украины удалось вернуть трех бойцов СВО из ХМАО — двух контрактников и одного мобилизованного. Об этом сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона. «Вернулись трое наших военнослужащих. Это двое контрактников и один мобилизованный. Один из Нижневартовска, один из деревни Зайцева Речка Нижневартовского района и один из Лянтора, Сургутский район», — рассказал инсайдер. Журналист агентства связался с югорским уполномоченным по правам человека Натальей Стребковой. Она подтвердила информацию о возвращении пленных. «Радуемся их возвращению на Родину вместе с родными и близкими», — поделилась омбудсмен. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмень вернулся пленный, заключивший контракт в Югре. Обмен произошел по схеме «175 на 175».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...