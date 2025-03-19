В Свердловском заксобрании поддержали идею приравнять самокаты к транспорту

Идею приравнять пользователей электросамокатов и электровелосипедов к водителям транспортных средств поддержал депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Старков. С такой инициативой выступил Минтранс.
«Я считаю, что инициатива очень неплохая, тем более, если она исходит от нашего уважаемого Минтранса. Я думаю, нужно этот вопрос поддержать, это очень даже неплохо», — сказал Старков в эфире ОТВ.
При этом депутат отметил, что полностью запрещать аренду самокатов тоже не стоит. Надо учитывать их широкое использование среди курьеров, услугами которых активно пользуются жители области. К тому же, по словам Старкова, следить за этим будет некому.
Электросамокаты появятся на улицах города уже в конце марта-начале апреля. Также мэрия города ужесточит запреты для электросамокатов после опроса жителей, большинство из которых выразили поддержку более строгому регулированию использования самокатов в общественных местах.
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